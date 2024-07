Jack White lança disco surpresa sem nome e pede que fãs pirateiem o álbum

São Paulo

Jack White, da banda The White Stripes, lançou um disco surpresa na última sexta-feira (19), sem título e com faixas também sem nome. Contudo, o álbum não foi vendido, mas somente entregue de graça aos clientes da loja da gravadora de White, a Third Man Records.

Arte de disco sem nome de Jack White - Divulgação Third Man Recordsw

Quem comprou presencialmente nas lojas do selo em Detroit, Londres e Nashville ganhou uma cópia do disco, em vinil, que de acordo com um post da própria gravadora é para ser pirateado e distribuído dessa forma.

Afinal, só assim fãs do músico vão poder ouvir as 13 faixas do álbum, que teve uma tiragem de apenas 1.000 cópias mas já tem seu áudio disponível no Youtube, graças à pirataria autorizada dos fãs. Este é o sexto disco solo do guitarrista e vocalista dos White Stripes.