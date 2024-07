Justin Timberlake não estava bêbado ao ser preso, diz advogado do cantor

São Paulo

O advogado de Justin Timberlake afirmou que o cantor não estava bêbado quando foi preso por dirigir embriagado, em junho.

"O fato mais importante a saber sobre esse caso é que Justin não estava bêbado e não deveria ter sido preso por dirigir embriagado", disse o advogado em um comunicado à revista Variety. "A polícia cometeu uma série de erros muito significativo nesse caso. Às vezes as autoridades cometem erros e esse é apenas um desses casos."

O cantor Justin Timberlake

Em junho, o cantor foi detido pela polícia de Nova York por dirigir embriagado pelas ruas. Fontes do site TMZ afirmam que Timberlake foi jantar com amigos em um hotel em Sag Harbor, na região de Long Island, na noite de segunda-feira. À noite, ele teria pegado o carro para dirigir de volta até onde estava hospedado, quando foi parado pela polícia.

Timberlake, que lançou recentemente "Everything I Thought It Was", seu sexto álbum solo de estúdio, está em turnê. A excursão começou em abril e não há previsão de passagem pelo Brasil —a última vez que o cantor esteve por aqui foi no Rock in Rio de 2017.

No primeiro show após a prisão, o cantor disse que estava tendo uma fase complicada. "Tem sido uma semana difícil. Estivemos juntos em altos e baixos e em esquerdas e direitas, mas vocês estão aqui, e eu estou aqui e nada pode mudar este momento agora."