São Paulo

Morreu nesta quinta-feira o escritor, cineasta e artista plástico Sérgio Lima, aos 84 anos.

O artista Sérgio Lima - Reprodução

Nascido em Pirassununga, no interior paulista, Lima era um dos principais nomes do surrealismo brasileiro, conhecido internacionalmente, sendo um importante representante da matriz erótica do movimento. Nos anos 1960, em Paris, Lima participa de reuniões do grupo surrealista Café La Promenade de Vénus, a convite de André Breton, teórico e líder do movimento surrealista.

Doutor pela Universidade de São Paulo, Lima é autor de uma série de livros, entre eles, "Amore" (Massao Ohno), que foi resenhado e citado por importantes mídias especializadas em arte. É autor ainda de "A Aventura Surrealista" (Edusp), estudo antológico em dois tomos.

O velório do artista será no cemitério Paz do Morumbi, nesta sexta, a partir do meio-dia, e o sepultamento será às 17h. Ele deixa a esposa Cristina Novaes. A causa da morte não foi divulgada.