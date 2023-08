Leia frases famosas de Millôr, que faria cem anos

São Paulo

"Eu sei sempre do que é que estou falando. Tirando isso, não sei mais nada", disse certa vez Millôr Fernandes. A piada é ótima, até porque Millôr parecia ter sempre uma boa, e irônica, resposta para tudo.

E de fato tinha um talento especial para todas, ou quase todas, as manifestações artísticas. No centenário do artista, a Folha analisou sua persona insubmissa e inclassificável e destacou suas contribuições para a interpretação do Brasil, para as artes plásticas e para o teatro.

Ele foi, além de tudo, um dos mais conhecidos frasistas do país. Abaixo, uma pequena seleção das pérolas de Millôr, que faria cem anos nesta quarta (16).

"Autorretrato" (sem data; nanquim e crayon sobre papel), de Millôr Fernandes - Arquivo Millôr Fernandes/Acervo Instituto Moreira Salles



Todo homem nasce original e morre plágio.



Só louco rasga dinheiro? Bobagem. Nem louco rasga dinheiro. Experimente jogar uma nota de R$ 50 (ou mesmo de R$ 1) num pátio de insanos. A briga vai ser feia.



Bhundismo da semana: Menina, a caridade é mais importante do que a castidade. Dê para um desempregado.



Anatomia é uma coisa que os homens também têm, mas que, nas mulheres, fica muito melhor.



O aumento da canalhice é o resultado da má distribuição de renda.



Nunca tantos deveram tanto a tão porcos.



Mordomia é ter tudo que o dinheiro —do contribuinte— pode comprar.



Chama-se de herói o cara que não teve tempo de fugir.



Infelicidade: Nascer com talento melódico numa época em que o pessoal só se interessa por percussão.



A gente tem que experimentar de tudo. Desde que seja de graça e não doa muito.



Calúnia na internet a gente tem que espalhar logo, porque sempre é mentira.



Repito, mais uma vez: supremo eu só conheço o de frango.



O homem é o único animal que ri. E é rindo que ele mostra o animal que é.



Em agosto, nas noites de frio, a pobreza entra pelos buracos da roupa.



[Monogamia:] A capacidade de ser infiel à mesma pessoa durante a vida inteira.



Idade da razão é quando a gente faz as maiores besteiras sem ficar preocupado.



O preço da fidelidade é a eterna vigilância.



Beber é mau. Mas é muito bom.



Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem.



Nunca conheci ninguém podre de rico. Mas já vi milhares de pessoas podres de podre.



O capitalismo não perde por esperar. Em geral ganha 6% ao mês.



Quem confunde liberdade de pensamento com liberdade é porque nunca pensou em nada.



Toda lei é boa desde que seja usada legalmente.



Eu também não sou um homem livre. Mas muito poucos estiveram tão perto.



A diferença entre a galinha e o político é que o político cacareja e não bota o ovo.



O desespero eu aguento. O que me apavora é essa esperança.



Você pode desconfiar de uma admiração, mas não de um ódio. O ódio é sempre sincero.



Quando o homem sabe que certa mulher já cedeu a alguém, ele não resiste em verificar se a história se repete.



Trabalho não mata. Mas vagabundagem nem cansa.



Você está começando a ficar velho quando, depois de passar uma noite fora, tem que passar dois dias dentro.



O melhor movimento feminino ainda é o dos quadris.



Goze. Quem sabe essa é a última dose?



Não devemos resisitir às tentações: elas podem não voltar.



Metade da vida é estragada pelos pais. A outra metade, pelos filhos.



Morrer é uma coisa que se deve deixar sempre pra depois.