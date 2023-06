Bolsa opera em alta após inflação abaixo do esperado

São Paulo

A Bolsa brasileira tinha alta nesta quarta-feira (7) após a divulgação de dados positivos de inflação no Brasil, que vieram abaixo do esperado em maio e reforçaram apostas de um corte da Selic (taxa básica de juros) no segundo semestre neste ano.

Já o dólar começou o dia em queda, mas passou a operar em alta ante o real, com investidores digerindo o cenário doméstico e do exterior e em meio a expectativa em relação à próxima decisão de juros do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA).

Às 14h40, o Ibovespa subia 0,16%, a 114.797 pontos, enquanto o dólar subia 0,16%, a R$ 4,920.

Sede da B3, em São Paulo (SP) - Amanda Perobelli - 28.out.2021/Reuters

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial de inflação do Brasil, desacelerou a 0,23% em maio, após alta de 0,61% em abril. No acumulado de 12 meses, o índice registra alta de 3,94%, menor nível desde outubro de 2020.

Os dados surpreenderam positivamente o mercado, que projetava alta de 0,33% no mês, e reforçaram as projeções desencadeadas pelo IPCA-15 sobre o início de um corte de juros no Brasil no segundo semestre deste ano.

O economista Denis Medina, professor da FAC-SP, afirma que a desaceleração do IPCA mostra que o aumento de juros e as ações do governo federal têm surtido efeito no controle da inflação.

"[O IPCA de maio] É uma sinalização clara de que o Banco Central pode iniciar a redução da Selic, o que pode ser muito positivo para o crescimento econômico neste ano. A inflação está entrando na meta do BC, é uma excelente sinalização para o mercado", diz o economista.

Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos, destaca que, além das previsões positivas de inflação, as projeções para o PIB brasileiro estão sendo revisadas para cima, o que reforça o otimismo com a economia brasileira que vem impulsionando os ativos locais nas últimas semanas.

Ele lembra, porém, que a economia do país deve ter uma desaceleração no próximo semestre, justamente por causa do alto nível de juros no país.

Segundo o último boletim Focus, divulgado na segunda (5), o mercado prevê que a Selic será reduzida em 0,50 ponto percentual em setembro, contra 0,25 ponto estimado antes. Boa parte dos investidores, porém, aposta num corte de juros já em agosto, visão reforçada pelos dados de inflação divulgados nesta quarta.

A meta para a inflação este ano é de 3,25%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. O IPCA divulgado hoje, então, está dentro do teto da meta, mas analistas ainda esperam que a inflação acumulada ganhe força no próximo semestre.

Nesse cenário, os juros futuros mantiveram o movimento de queda registrado nos últimos dias. Os contratos com vencimento para janeiro de 2024 iam de 13,13% para 13,09%, enquanto os para 2025 caíam de 11,24% para 11,22%.

A inflação abaixo do esperado também reforça a alta do Ibovespa nesta semana, e a Bolsa brasileira caminhou próxima dos 116 mil pontos no início do dia, atingindo a máxima de 115.978 pontos.

As principais altas eram da Petrobras, que registrava ganhos de 2,01% nas ações ordinárias e 1,96% nas preferenciais, e da Vale, que subia 0,94%, beneficiadas pelos preços do petróleo e do minério de ferro no exterior. Altas de Eneva (3,36%), Carrefour (2,19%) e Rede D'Or (2,18%) também apoiavam o índice, com os maiores ganhos.

Na outra ponta, IRB Brasil, Meliuz e Companhia Siderúrgica Nacional registravam as maiores perdas, com quedas de 5,95%, 4,03%% e 3,48%, respectivamente.

Um possível corte antecipado da Selic poderia impulsionar ainda mais os ativos locais, tanto por tornar a renda variável mais atrativa quanto por permitir que empresas tenham o acesso a crédito facilitado, apoiando investimentos.

O dólar, por sua vez, operava em leve queda após os dados de inflação brasileiros, ainda afetado pela expectativa sobre a próxima decisão do Fed sobre os juros.

A maioria dos operadores de mercado americanos prevê que o Fed deve manter as taxas de juros do país inalteradas em sua próxima reunião, mas dados mistos sobre a economia americana ainda causam incerteza no mercado, com boa parte dos investidores apostando numa nova alta de 0,25 ponto percentual.

Um cenário de estabilidade tende a pressionar o dólar, já que a moeda americana seria beneficiada por um aumento das taxas de juros, que torna a renda fixa dos EUA mais atrativa. Uma nova alta, na lógica inversa, apreciaria o dólar.

Com isso, a moeda americana rondava próxima à estabilidade no exterior. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras moedas fortes, tinha leve alta de 0,05%.

Os índices de ações americanos também eram afetados pela expectativa de juros e apresentavam fraqueza no início desta tarde. O S&P 500 e o Nasdaq caíam 0,41% e 1,27%, respectivamente. O Dow Jones, porém, subia 0,19%.

(Com Reuters)