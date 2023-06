BNDES subscreve R$ 1,8 bi em debêntures da Iguá Rio

Reuters

O BNDES subscreveu R$ 1,8 bilhão em debêntures de infraestrutura em oferta pública realizada pela concessionária Iguá Rio, do grupo Iguá Saneamento, que totalizou de R$ 3,8 bilhões.

De acordo com o comunicado do banco de fomento enviado na noite de segunda-feira (26), trata-se da maior emissão incentivada da história do setor de infraestrutura do país.

A emissão total compreendeu R$ 2 bilhões em debêntures com juros remuneratórios de IPCA + 8,20% e vencimento em 20 anos; e R$ 1,8 bilhão em debêntures com juros remuneratórios de IPCA + 7,97% e vencimento em 29 anos, conforme dados divulgados pela Iguá Saneamento.

Logo do BNDES durante evento no Rio de Janeiro - Sergio Moraes - 8.jan.19/Reuters

"A participação do BNDES viabilizou a emissão em momento de restrição de liquidez no mercado e redução de emissões de debêntures em geral, decorrentes de eventos corporativos recentes", afirmou o BNDES.

A Iguá já possui 15 contratos de concessão em seu portfólio, incluindo a Iguá Rio, além de três contratos de Parcerias Público-Privadas, atendendo a mais de 7 milhões de pessoas em seis estados do país.