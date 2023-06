EUA consideram novas restrições às exportações de chips de IA para a China, diz jornal

Reuters

Os Estados Unidos estão considerando novas restrições às exportações de chips de inteligência artificial para a China, noticiou o Wall Street Journal nesta terça-feira (27), citando fontes familiarizadas com o assunto.

As ações da Nvidia caíram mais de 2%, enquanto as da AMD caíram cerca de 1,5% no pós-mercado com a notícia.

O Departamento de Comércio norte-americano interromperá as remessas de chips fabricados pela Nvidia e outras empresas de chips para clientes na China já em julho, segundo a reportagem.

Logo da Nvidia; empresa seria afetada por restrições dos EUA à exportação de chips para a China - Dado Ruvic/Reuters

Nvidia, Micron e AMD estão entre os fabricantes de chips dos EUA pegos no fogo cruzado entre a China e o governo Biden.

Em setembro, a Nvidia disse que as autoridades dos EUA pediram à empresa que parasse de exportar dois tipos de chips de computação de ponta para trabalho de inteligência artificial à China.

O Departamento de Comércio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

As novas restrições que estão sendo consideradas pelo departamento proibiriam a venda até mesmo de chips A800 sem licença, acrescentou a reportagem.