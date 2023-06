Lula eleva o tom contra União Europeia e questiona cumprimento de metas ambientais pelos europeus

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a elevar o tom contra a União Europeia nesta terça-feira (27), acusando os membros do bloco de não cumprirem as metas ambientais, apesar de cobrarem os países sul-americanos.

"Temos a obrigação de fazer a coisa bem-feita, porque o mundo está de olho na gente. Vocês viram agora que o Congresso francês aprovou que não vai querer fazer acordo com o Mercosul, porque eles acham que o Brasil não vai poder cumprir as metas de Paris?", questionou o mandatário, durante evento de lançamento do Plano Safra 2023-2024.

"E quem cumpre? Quem deles cumpriu alguma meta agora mais do que nós? Quem deles cumpriu? Então é importante que a gente seja sério para que a gente possa exigir seriedade e respeito do outro para conosco", completou.

Lula entre o vice Geraldo Alckmin e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no lançamento do Plano Safra - Gabriela Biló - Folhapress

Lula participou na manhã desta terça-feira (27) de cerimônia de lançamento do Plano Safra 2023-2024. O evento foi marcado pela sinalização de proteção ao meio ambiente e de crescimento econômico sustentável, além de buscar rebater a relação do agronegócio com desmatamento.

Uma das presentes, por exemplo, foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que afirmou que o Brasil tem capacidade de cumprir as metas ambientais previstas no Acordo de Paris, sem afetar as atividades econômicas.

A fala de Lula é a mais recente estocada do presidente contra os europeus, que desejam impor uma side letter, uma lista de novos compromissos ambientais, para concluir o acordo entre União Europeia e Mercosul.

Lula também se refere diretamente à decisão do parlamento francês, que aprovou uma resolução contra a ratificação do acordo, por causa da possibilidade de crimes ambientais. O ato não tem força de lei, no entanto.

Na semana passada, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente brasileiro já havia afirmado que a União Europeia não pode ameaçar os países do Mercosul com punições.

"Vou almoçar com o Macron e eu quero discutir a questão do parlamento francês que aprovou o endurecimento do acordo Mercosul - União Europeia. Ou seja, a União Europeia não pode tentar ameaçar o Mercosul de punir o Mercosul se não cumprir isso ou aquilo", afirmou o presidente durante transmissão ao vivo.

Em viagem à Europa, na semana passada, Lula também participou do evento Power Our Planet, em Paris, voltado para a preservação do meio ambiente. O brasileiro, frente ao público francês, fez um duro discurso e responsabilizou os europeus pela poluição do mundo.

"Não é o povo africano que polui o mundo, não é o povo latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E, por isso, têm que pagar a dívida histórica que têm com o planeta Terra", afirmou