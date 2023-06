SoftBank adotará postura ofensiva em meio a boom de IA, diz CEO

Reuters

O presidente-executivo do SoftBank, Masayoshi Son, disse nesta quarta-feira (21) que seu conglomerado de investimentos em tecnologia planeja mudar sua postura para um "modo ofensivo" em meio à empolgação com os avanços na inteligência artificial.

O grupo recuou para uma postura defensiva, restringindo a atividade de investimento após pesadas perdas de investimento em seu Vision Fund.

"Chegou a hora de mudar para o modo ofensivo", disse Son aos acionistas na reunião geral anual do grupo.

O SoftBank reportou um prejuízo líquido de 970 bilhões de ienes (US$ 6,85 bilhões) no ano encerrado em 31 de março, amortecendo as perdas na unidade do Vision Fund ao vender sua participação no Alibaba .

O vice-presidente financeiro, Yoshimitsu Goto, disse no mês passado que o grupo quer garantir que não perca oportunidades de investimento, moderando sua ênfase anterior no modo defensivo.

Os ativos líquidos do SoftBank, que incluem caixa e uma linha de compromisso não sacada, subiram para 5,1 trilhões de ienes no final de março, em comparação com 2,9 trilhões de ienes no ano anterior.

ASTRO BOY

Son disse que pediu ao ChatGPT, o chatbot com inteligência artificial da startup OpenAI, para escrever novas aventuras para Astro Boy, a clássica série de mangá de Osamu Tezuka.

"Ele cria como se fosse humano", disse ele.

O bilionário disse que passou os últimos oito meses criando invenções que acredita que podem ser realizadas por meio da Arm, fabricante de chips do conglomerado.

"Queremos realizar essas invenções passo a passo. A Arm é a chave", disse ele.

O SoftBank pretende listar a Arm na Nasdaq ainda este ano e está buscando levantar entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, informou a Reuters. A Arm está em negociações com empresas como a Intel sobre uma possível participação na oferta pública inicial.

As ações do SoftBank fecharam em alta de 3,7% e acumulam ganho de 22,9% no ano.