Me sinto menos na frigideira e o fogo amigo diminuiu, diz Haddad

São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (10) sentir que a pressão contra ele vinda de aliados e adversários vem diminuindo.

"O amigo e o inimigo. O fogo diminuiu. Eu estou me sentindo menos na frigideira do que eu estava três meses atrás", respondeu Haddad, ao ser questionado sobre o tema no podcast O Assunto, da jornalista Natuza Nery.

"Tinha muita gente na chamada Faria Lima que falava ‘o Haddad não dá para ser ministro da Economia’. Ou não acompanhou o meu trabalho na prefeitura, ou no Ministério da Economia ou não leu o que eu escrevi na vida toda", prosseguiu.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, durante evento em Brasília - Gabriela Biló - 28.jun.23/Folhapress

Haddad obteve vitórias na última semana, como a aprovação da Reforma Tributária e das mudanças nas regras do Carf pela Câmara dos Deputados.

Ao mesmo tempo, indicadores econômicos melhoraram nos últimos meses, como a valorização do real ante o dólar e a redução das expectativas de inflação.

Durante a articulação pela aprovação da Reforma Tributária, Haddad se aproximou de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

O ministro considera que a negociação com nomes ligados à direita representa uma volta da "política com P maiúsculo" e que as conversas com Lira lembraram a negociação para aproximar o presidente Lula (PT) do vice Geraldo Alckmin (PSB), para montar a chapa presidencial vencedora de 2022.

Na semana passada, Haddad e Tarcísio deram uma entrevista a jornalistas juntos, o que irritou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Tarcísio e Bolsonaro tiveram atritos depois disso, pois o ex-presidente se colocou contra a Reforma Tributária, e o governador a defendeu. A tensão foi registrada em vídeo.

"Tarcísio estava em situação complicada. Ele estava contra a arrecadação centralizada, algo fundamental para a reforma funcionar. Oferecemos uma solução com dois critérios. Quando apresentamos a ele, vi que ele relaxou. Aí disse: vamos descer e dar a boa notícia para o país. Jamais me preocupei sobre o que o Bolsonaro vai achar de uma foto minha com o governador de São Paulo", comentou o ministro.

O titular da Fazenda disse que se reunirá nesta terça (11) com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para debater o avanço da Reforma Tributária.

O ministro também afirmou que houve avanços nos planos do Ministério da Fazenda para estimular projetos relacionados à transição energética e mudanças climáticas. Haddad contou que teve uma reunião longa com Lula sobre o tema na última sexta (7) e que o presidente se mostrou bastante interessado. "Vi os olhos dele brilharem", disse.

Ele afirmou que a Fazenda fez um mapeamento de oportunidades que o Brasil pode explorar em áreas como combate ao desmatamento, energia solar e eólica e produção industrial "net zero", com emissões de carbono zeradas ou neutralizadas.

"É um plano de mais de cem ações que vão se desdobrar em quatro anos. Vai desde o crédito de carbono, passando pela Reforma Tributária que tem imposto seletivo para onerar o que prejudica o meio ambiente e a saúde pública até a exploração de lítio", detalhou.

O pacote de ações incluirá a criação de leis para facilitar os investimentos na área. O governo espera que isso atraia mais negócios verdes ao país.

Haddad apontou que ainda não há dados fechados sobre quanto de crescimento do PIB e de empregos o novo plano deverá gerar, pois isso dependerá de quais ações o governo ainda tomará de fato e de negociações com os outros ministérios.

Ao final da entrevista, de pouco mais de uma hora, Haddad tocou alguns acordes da música "Blackbird", dos Beatles, no violão, a pedido da apresentadora Natuza Nery.