Ranking Folha-Mauá: Chevrolet Bolt e Renault Kwid obtêm os melhores resultados entre hatches elétricos

São Paulo

Há um ano, a General Motors confirmou uma série de lançamentos de carros elétricos no Brasil.

É um processo difícil, que depende da disponibilidade dos carros para importação. Mas para quem deseja um modelo que não queima combustível, as opções da Chevrolet têm alcançado bons resultados em testes.

Chevrolet Bolt foi o mais ágil entre os hatches elétricos - Divulgação

O Bolt foi o mais rápido entre os hatches elétricos no Ranking Folha-Mauá 2023. O carro chegou aos 100 km/h em menos de oito segundos, sendo mais rápido que todos os compactos flex avaliados no ciclo atual.

A montadora americana pretende lançar 30 carros elétricos e autônomos no mundo até 2025, resultado de um investimento de US$ 35 bilhões. Para o Brasil, estão reservados modelos como a versão "zero emission" do Equinox.

Nas medições de consumo, o Renault Kwid E-Tech foi o vencedor, com menor gasto de energia tanto na cidade como na estrada. Embora mantenha a simplicidade do subcompacto movido a etanol ou gasolina, a versão recarregável na tomada tem seis airbags e câmbio automático.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.