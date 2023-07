Ranking Folha-Mauá: Kia Sportage e Mitsubishi Eclipse vão bem nas provas de consumo

São Paulo

O sistema híbrido leve do novo Kia Sportage 1.6 turbo (180 cv) valeu ao carro o primeiro lugar na prova de consumo urbano na categoria Utilitários Médios a Gasolina. Na edição 2023 do Ranking Folha-Mauá, o carro rodou 12,7 quilômetros com um litro de gasolina na cidade.

Na estrada, a vantagem ficou com o Mitsubishi Eclipse Cross. O utilitário atingiu a marca de 16,2 km/l em uso rodoviário. O modelo é produzido em Catalão (GO). O carro foi redesenhado na linha 2023, com destaque para mudanças na parte frontal. Seu motor 1.5 turbo tem 165 cv de potência.

Mitsubishi Eclipse Cross - Divulgação

Nas provas de desempenho, o Ford Bronco 2.0 turbo (253 cv) foi o mais rápido. O modelo tem tração 4x4 com modos que permitem o uso fora de estrada.

O emblema no volante do SUV de origem americana não é o oval azul da Ford. Em seu lugar está um cavalinho pronto para dar um coice, imagem que representa o SUV desde sua primeira geração, lançada em 1965.

O nome do carro também substitui o da montadora tanto na grade frontal como na tampa do porta-malas.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.