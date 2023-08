Falha interrompe produção da Toyota em 14 fábricas no Japão

Tóquio | Reuters

A Toyota reiniciará as operações em suas fábricas no Japão nesta quarta-feira (30), após uma falha no sistema de produção ter interrompido, nesta terça-feira (29), a produção doméstica na maior fabricante de automóveis do mundo.

No total, 25 linhas de produção em 14 fábricas em território japonês voltarão a operar a partir desta quarta-feira (30), de acordo com a empresa. Segundo cálculos da agência de notícias Reuters, as plantas atingidas representam cerca de um terço de produção mundial da Toyota.

A montadora ainda não sabe o motivo da pane, mas descartou a hipótese de ciberataque. A falha impediu que a Toyota encomendasse componentes para a produção dos carros.

Toyota suspende produção em 25 linhas de produção de 14 fábricas no Japão após falha impedir encomenda de peças - Toshifumi Kitamura - 24.fev.2015 / AFP

A produção doméstica da Toyota estava se recuperando após uma série de cortes na linha de montagem atribuídos à escassez de semicondutores. A produção aumentou 29% de janeiro a junho, sendo o primeiro aumento desse tipo em dois anos.

A média de produção no Japão foi de cerca de 13.500 veículos por dia no primeiro semestre do ano, de acordo com cálculos da Reuters. Isso exclui os veículos dos fabricantes de automóveis do grupo Daihatsu e Hino.

As operações foram interrompidas por um dia no ano passado quando um fornecedor sofreu um ciberataque, prejudicando a capacidade da Toyota de encomendar peças. A montadora retomou as operações utilizando uma rede de backup.

Analistas disseram que a Toyota poderia recuperar a produção perdida com a execução de turnos extras. "A produção estava operando em plena capacidade, então há pouco espaço adicional para a produção", disse Seiji Sugiura, analista do Instituto de Pesquisa Tokai Tokyo.

Além das fábricas, a falha no sistema atingiu outros setores. A Toyota Industries informou que suspendeu parcialmente as operações em duas fábricas de motores devido ao problema da montadora.

Embora a causa da última falha da Toyota não esteja definida, as empresas japonesas estão em alerta nos últimos dias, pois escritórios do governo relataram ligações telefônicas com ameaças.

O governo afirmou que as ligações provavelmente eram da China e estavam relacionadas ao lançamento, pelo Japão, de água radioativa tratada da usina nuclear de Fukushima danificada no Oceano Pacífico.

O preço das ações da Toyota fechou em queda de 0,21%, a 2.431,5 ienes (cerca de R$ 80,85).