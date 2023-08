Chinesa Xpeng diz que comprará concorrente de carros elétricos por R$ 3,6 bilhões

Hong Kong | Reuters

A montadora chinesa Xpeng disse que comprará o negócio de desenvolvimento de carros elétricos da Didi. A transação pode chegar a US$ 744 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) e permitirá o fornecimento de veículos para a gigante do serviço de transporte de aplicativo, aumentando a produção e reduzindo custos.

As ações da Xpeng, um dos menores fabricantes de veículos elétricos da China e atualmente deficitário, dispararam 11% na bolsa de Hong Kong com a notícia que surge na sequência de uma venda de participação e celebração de uma parceria com a alemã Volkswagen.

Estande da Xpeng no Salão de Xangai exibe carros da montadora - Hector Retamal - 26.jul.2023 / AFP

O acordo com a Didi prevê que a Xpeng lance um modelo classe A no próximo ano sob uma nova marca, em um projeto chamado Mona, que terá preço na faixa de 150 mil iuans (US$ 20 mil, cerca de R$ 97,6 mil). Os atuais da Xpeng custam principalmente acima de 200 mil iuans.

Pelo acordo, a Didi ficará com cerca de 3,25% da Xpeng, com a fabricante de veículos elétricos emitindo ações que totalizam US$ 474 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões). O preço de oferta representa um desconto de 1,7% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira.

Se as metas de entrega de veículos forem cumpridas, a participação da Didi poderá subir para 5,26%, por um valor de negócio de até US$ 744 milhões (R$ 3,6 bilhões).

A Didi disse que as duas empresas explorarão a cooperação estratégica em diversas áreas, incluindo marketing, serviços financeiros e de seguros.

Outras possíveis áreas de cooperação incluem carregamento, táxis autônomos e desenvolvimento conjunto no mercado internacional. A Didi tem trabalhado com fabricantes de automóveis chineses para desenvolver robô-táxis que pretende colocar em serviço até 2025.

A Xpeng , que também está listada em Nova York, tem sofrido com perdas crescentes e queda nas vendas em meio a uma guerra de preços em todo o setor iniciada pela Tesla em janeiro. As ações listadas nos Estados Unidos subiram 8% nas negociações pré-mercado.

A XPeng vendeu cerca de 41 mil veículos elétricos no primeiro semestre, representando quase 2% das vendas de veículos a bateria na China. Em comparação, os rivais BYD e Tesla venderam 550 mil e 294 mil veículos elétricos, respectivamente.

A Xpeng disse que a nova marca para o mercado de massa que pretende introduzir usando a plataforma Mona iniciará a produção em escala no segundo semestre de 2024.