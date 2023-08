Oferta de ações para privatização da Copel é precificada a R$ 8,25 por ação

São Paulo | Reuters

A oferta de ações para privatização da companhia elétrica paranaense Copel foi precificada a R$ 8,25 por papel, movimentando pelo menos R$ 4,53 bilhões, em uma das maiores operações do mercado de capitais brasileiro no ano até agora, informou a companhia na noite de terça-feira (8).

O "follow on" que levará à diluição da participação do estado do Paraná no capital da companhia negociou um lote base composto de 549.171.000 ações, em tranches primária e secundária, levantando recursos para o governo paranaense e para o caixa da Copel.

Também foi oferecido um lote suplementar ("greenshoe"), equivalente a até 15% das ações ofertadas, que poderá ser exercido pelos agentes até 7 de setembro. Se exercido, o valor total da operação chega a R$ 5,2 bilhões.

Usina Hidrelétrica Gov. Ney Aminthas de Barros Braga, inicialmente chamada de Usina Salto Segredo - Divulgaçao/ Copel

O início das negociações das ações na B3 está marcado para 10 de agosto. A oferta foi conduzida pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB.

A conclusão da operação, que marca a transformação da Copel em uma "corporation", sem controlador definido, ocorre cerca de 10 meses após o governo do Paraná anunciar sua intenção de privatizar a companhia, em uma virada de planos do governador Ratinho Júnior, que até aquele momento vinha descartando a desestatização da empresa.

Inspirada nos moldes da privatização da Eletrobras, a operação da Copel também incluiu mecanismos como a limitação a 10% do poder de voto de acionista ou grupo de acionistas, uma "poison pill" para dificultar eventuais planos de assunção do controle por algum acionista, e a criação de uma "golden share" que confere ao Paraná poder de veto em determinados assuntos.

Assim como no caso da Eletrobras, a transação envolveu a renovação de concessões de hidrelétricas, de modo que a União —enquanto poder concedente das usinas— também receberá recursos bilionários com o processo de privatização.

A Copel é uma das maiores elétricas do país, possuindo atuação integrada no setor, com um portfólio de ativos de distribuição, geração e transmissão de energia espalhados em 10 estados.

A companhia distribui energia elétrica a mais de 5 milhões de clientes no Paraná, tem quase 10 mil km de linhas de transmissão e um parque gerador de 7 gigawatts (GW), composto principalmente de usinas de fontes renováveis.