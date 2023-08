Produção de veículos recua em julho, mas vendas sobem com apoio do governo

Reuters

A produção de veículos em julho no Brasil caiu 3,3% ante junho, para 183 mil unidades, enquanto as vendas subiram 19%, para 225,6 mil, impulsionadas pelo benefício do governo federal que barateou os preços dos produtos no período, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela associação de montadoras, Anfavea.

Na comparação com julho de 2022, a produção foi 16,4% menor, mas as vendas cresceram 24%.

No ano até o mês passado, a produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil ficou praticamente estável sobre o mesmo período de 2022, avançando 0,3%, a 1,315 milhão de unidades.

Imagem aérea do patio da montadora Volksvagen com milhares de veículos na unidade de São Bernardo, no ABC Paulista - Danilo Verpa - 28.jun.23/Folhapress

Já as vendas entre janeiro e julho mostraram evolução de 11,3%, para 1,22 milhão de unidades, segundo os dados da entidade.

O setor exportou em julho 30,3 mil veículos, queda de 27,6% sobre um ano antes. Nos primeiros sete meses do ano, as vendas externas do setor mostram baixa de 10,6%, a 257,6 mil unidades.