Reclamações diminuem, mas ainda há queixas contra Itaú fora do ar

São Paulo

Apesar do anúncio de restabelecimento dos serviços no aplicativo e no site do Itaú, durante a madrugada desta terça-feira (8) ainda houve registros de reclamações de correntistas sobre dificuldades para acessar as contas.

Nas redes sociais, correntistas relataram a necessidade de fazer várias tentativas até conseguir usar o aplicativo, acesso indisponível para conta salário e reclamaram de pagar juros em contas vencidas na segunda-feira (7), quando os serviços digitais apresentaram instabilidade.

O Itaú respondeu que os aplicativos voltam gradualmente, pediu desculpas e sugeriu que os correntistas fazem novas tentativas. A mesma resposta foi dada aos clientes que reclamaram, na madrugada, em relação ao uso do aplicativo do Credicard.

Clientes enfrentam problemas para realizar operações em agência do Itaú na região central de São Paulo - Vinícius Barboza/Folhapress

O número de reclamações, no entanto, foi em volume bem menor do que durante o dia, período em que a movimentação bancária é grande, ao contrário da madrugada.

Na plataforma Downdetector, que recebe reclamações de usuários quase em tempo real, não há relatos de problemas atuais no banco. A Downdetector comunica um incidente apenas quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual.

A plataforma começou a registrar um aumento de reclamações a partir das 8h20 de segunda. O pico foi atingido às 9h19, com 4.090 queixas contra a instituição. Às 20h13, havia 45 registros. Às 22h18, caiu para 19. Para o banco digital do Itaú, Iti, havia 7 reclamações no mesmo horário —o pico foi de 722 durante o dia.

Mais cedo, o Itaú informou que a instabilidade foi de origem interna nos sistemas. O banco havia ressaltado que não houve ataque externo de qualquer natureza e que os dados dos clientes estão seguros.