Bolsa abre em alta e dólar cai com alívio de temores sobre a China

São Paulo

A Bolsa brasileira abriu em alta nesta segunda-feira (11), enquanto o dólar registrava forte queda, em meio ao otimismo no exterior. A divulgação de dados positivos e a adoção de novos estímulos econômicos na China, que aliviaram temores sobre a desaceleração da segunda maior economia do mundo, colaboram para o ambiente positivo para ativos de risco globais.

No sábado (9), dados do governo chinês mostraram que a inflação do país voltou a subir em agosto, o que indica aquecimento da economia. Além disso, novos empréstimos bancários quase quadruplicaram no período e superaram as expectativas do mercado.

Nesta semana, o mercado aguarda, ainda, a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos, buscando alinhar as apostas sobre a próxima decisão de juros do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), que ocorre na próxima quarta. A maior parte dos investidores acredita numa manutenção dos juros no patamar atual, de 5,50%, mas novas altas neste ano ainda não estão descartadas.

Às 10h21, o Ibovespa subia 0,68%, aos 116.106 pontos, enquanto o dólar recuava 0,93%, cotado a R$ 4,936.

Dólar abre próximo da estabilidade nesta terça-feira - Dado Ruvic/Reuters

Na Europa, os índices acionários também se recuperavam e atingiam máximas de uma semana, impulsionados justamente pelo alívio sobre a China. Nesta semana, o BCE (Banco Central Europeu) deve divulgar sua decisão de juros para a zona do euro e está no foco dos investidores da região.

Na última sexta (8), a Bolsa brasileira registrou queda em meio a temores sobre uma possível nova alta de juros nos Estados Unidos, enquanto a desaceleração da economia chinesa seguia no radar. Sem a divulgação de indicadores relevantes e com volume financeiro reduzido no pós-feriado, o Ibovespa recuou 0,57%, terminando o dia aos 115.313 pontos.

Com o recuo desta sexta, o índice consolidou uma semana de perdas em todos os pregões, puxada justamente pelo cenário internacional e pela falta de catalisadores na agenda local. No período, o Ibovespa acumulou queda de 2,19%.

Já o dólar abriu a sessão em queda, mas ganhou força e terminou o dia praticamente estável influenciado pelas apostas sobre a próxima decisão de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central americano). A moeda americana terminou a semana cotada a R$ 4,982, com valorização de 0,87% em relação à última sexta.

A principal queda do dia foi da Vale, que recuou 1,89% acompanhando o desempenho dos contratos de minério de ferro no exterior. A mineradora também foi impactada por notícias de que o governo chinês pode intensificar a supervisão regulatória do minério de ferro no país.

A Petrobras também corroborou para o desempenho negativo do Ibovespa ao registrar queda de 0,41% em seu papéis preferenciais e de 1,08% nos ordinários, após ter renovado máximas históricas na semana e refletindo ajustes de seu ADR (certificado de ações emitidas fora dos EUA) na quinta-feira.

"Boa parte da queda de hoje no Ibovespa é reflexo do pregão de ontem no exterior, em que as Bolsas mundiais caíram devido a uma fraca retomada da economia chinesa mesmo após estímulos, além do temor de uma nova alta de juros nos EUA. O mercado entrou em modo "risk-off" [avesso ao risco], e os ativos acabam sofrendo nesse cenário", afirma Andre Fernandes, chefe de renda variável da A7 Capital.

Na ponta positiva, as ações do Itaú ficaram entre as mais negociadas da sessão e subiram 0,26%, após terem registrado queda nos últimos pregões.

A maior alta do dia foi da Petz, que registrou ganho de 4,22% após perdas recentes. Em seguida, aparecem CVC e Yduqs, com avanços de 2,16% e 1,91%, respectivamente.

Nos Estados Unidos, os principais índices acionários registraram leves altas. O S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq subiram 0,14%, 0,22% e 0,09%, respectivamente. Na semana, porém, os índices acumulam baixa.

A principal notícia do mercado americano na semana passada foi a divulgação de dados sobre o setor de serviço nos EUA, que vieram acima do esperado, aumentaram os temores sobre o Fed e derrubaram os índices na terça.

(Com Reuters)