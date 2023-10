'Eu deveria ter sido mais ousada', diz Christine Lagarde, chefe do Banco Central Europeu

Frankfurt (Alemanha) | Financial Times

Christine Lagarde entrega uma pequena sacola branca com algo surpreendentemente pesado depois de passar pelo restaurante com sua elegância costumeira.

Tirando suas luvas pretas de couro antes de apertar as mãos —há um leve frio neste dia nublado em Frankfurt— ela explica: "É uma geleia que eu fiz com grapefruits do nosso jardim na Córsega."

Eu fico desarmado com o presente. Talvez essa seja a intenção de Lagarde. Posso aceitá-lo? Deveria ter trazido algo para dar a ela?

"Eu como um grapefruit por dia desde cerca de 45 anos atrás", diz a presidente do Banco Central Europeu, mostrando um sorriso brilhante que realça seu corte de cabelo prateado, blusa de seda branca, lenço floral monocromático e brincos de pérola. "Isso te dá vitamina C e um pouco de energia de manhã".

A presidente do BCE (Banco Central Europeu), Christine Lagarde, em entrevista após a reunião de política monetária do Conselho de Governo do BCE, em Atenas, Grécia - Louiza Vradi - 26.out.23/Reuters

Estamos no Caféhaus Siesmayer, uma cafeteria vienense discreta conhecida por seus bolos franceses e alemães indulgentes. Nossa mesa fica ao lado de uma janela de altura total com vista para o Palmengarten, o jardim botânico construído por Heinrich Siesmayer e inaugurado em 1871, que está entre as principais atrações de Frankfurt.

Passaram-se quatro anos desde que Lagarde chegou à cidade, já sendo uma das mulheres mais poderosas do mundo. Ela deixou Washington, onde estava dirigindo o FMI (Fundo Monetário Internacional), como parte de um acordo franco-alemão que a levou ao BCE, enquanto instalava a ministra da defesa de Berlim, Ursula von der Leyen, para comandar a Comissão Europeia.

"É o intervalo, né?" ela diz, observando que em poucos dias será o ponto exato do meio de seu mandato de oito anos e maravilhando-se com o que tem sido "uma curva de aprendizado íngreme, mas no contexto de uma série incrível de choques, pontos de ruptura, mudanças... é o suficiente para te deixar um pouco tonto". Este parece ser o momento perfeito para fazer um balanço.

Mas primeiro a garçonete chega para perguntar sobre as bebidas. Com sua típica pele bronzeada e olhos azul-esverdeados brilhantes, Lagarde decide rapidamente: "Sabe, eu vou querer água com gás, desculpe se é um pouco chato... sim." Quase abstêmia, ela só abre uma exceção para "uma taça de champanhe, ou se houver um Bordeaux fantástico".

Os últimos quatro anos trouxeram uma série de choques "desanimadores —um após o outro". Primeiro, a pandemia de coronavírus paralisou a economia apenas cinco meses após a chegada de Lagarde como chefe monetária da Europa.

Depois, a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia dois anos depois fez os preços de energia e alimentos dispararem, impulsionando a inflação na zona do euro mais de cinco vezes acima da meta de 2% do banco central.

Em resposta, o BCE elevou as taxas de juros dez vezes sem precedentes para o nível mais alto de sua história, comprimindo a economia tão intensamente que o crescimento quase parou. Então, qual nota de zero a dez Lagarde daria a si mesma?

"Ah, bem, eu tenho que mostrar autoestima e confiança, então eu diria dez", ela brinca. "Não, eu reclamo tanto sobre a falta de confiança das mulheres, então devo ter cuidado para não depreciar a mim mesma. Mas eu diria sete. Houve uma curva de aprendizado muito, muito brutal e abrupta no começo. E, é claro, se você está olhando para os indicadores-chave de desempenho, não estamos em 2% [inflação]."

No momento de nossa reunião, está em 4,3%.

Eu acho que, como tantos outros, inicialmente lidamos com isso como um caso de livro didático de um choque de oferta

Outra garçonete passa e recomenda o menu fixo. Ao sair, Lagarde diz: "Agora, como ainda sou péssima em alemão, isso é carne ou peixe?" Meu alemão é apenas um pouco menos péssimo, então eu traduzo aproximadamente.

A entrada é salmão, um prato principal é peito de pato e o outro é um risoto de açafrão. "E não tem carne lá?" ela pergunta. "Eu não como nada com quatro patas", antes de acrescentar brincando: "Então eu poderia te comer".

O BCE tem sido criticado por reagir muito lentamente ao aumento da inflação do ano passado e Lagarde admitiu uma falha em antecipar o quanto a crise energética causada pela guerra da Rússia na Ucrânia impulsionaria os preços ao consumidor.

"Eu acho que, como tantos outros, inicialmente lidamos com isso como um caso de livro didático de um choque de oferta", diz ela. "A situação se estabilizará no final do choque e será absorvida... tudo isso era esperado e nada disso realmente aconteceu", afirma.

"Mas o que eu lamento pessoalmente é ter me sentido presa pela nossa orientação futura", acrescenta ela, referindo-se ao compromisso que o BCE havia assumido de não começar a elevar as taxas de juros até que tivesse parado de comprar bilhões de euros em grande parte dívida governamental, o que fez lentamente nos primeiros seis meses de 2022. "Eu deveria ter sido mais ousada."

O BCE vai se sair melhor na próxima crise? "O tipo de choque de oferta que poderia nos atingir, dependendo de como a situação evolui no Oriente Médio e como o Irã é envolvido nisso e qual é a reação global —essas são grandes incógnitas e preocupações enormes no horizonte", diz ela. "Mas o que deveríamos ter aprendido é que não podemos confiar apenas em casos de livro didático e modelos puros. Temos que pensar com um horizonte mais amplo."

Nos encontramos enquanto Lagarde se prepara para levar o BCE a Atenas nesta semana para sua viagem anual fora de Frankfurt. Esta é uma reunião histórica para o banco central, encerrando sua série de aumentos de taxa de 15 meses.

Mas também é um grande momento para a Grécia, que recentemente recuperou sua classificação de crédito de grau de investimento uma década após sua crise da dívida quase ter desfeito a zona do euro.

Lagarde recebeu ameaças de morte como chefe do FMI depois de ajudar a elaborar um plano de austeridade brutal como parte do resgate da Grécia. Seria "mais eficiente e provavelmente melhor aceito se tivéssemos tido um período mais longo para nos ajustar", ela admite, lamentando que no FMI "todos os programas que tínhamos eram de curto prazo".

Ao sermos perguntados sobre nosso pedido, Lagarde e eu escolhemos o risoto com tomates, pimentões doces e pesto de manjericão do menu, com uma entrada de salmão marinado, batata rosti e molho de endro e mostarda.

Lagarde diz que a torta de queijo é a melhor deste lado do Atlântico. Pergunto à garçonete se podemos ter isso em vez da petite pâtisserie e do sorvete do menu, apenas para ouvir: "Eu preciso perguntar". Enquanto a garçonete sai, Lagarde diz: "Isso é muito alemão - 'eu preciso perguntar'".

Está começando a se sentir em casa?, pergunto. "É uma segunda casa. Não é a casa de verdade. A casa de verdade é onde está a família e minha família não está aqui. Isso é predominantemente Paris", diz ela.

Christine Lagarde fala durante seminário bancário na reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial - Susana Vera - 14.out.23/Reuters

Nos fins de semana, ela frequentemente vê alguns de seus sete netos de dois casamentos. Mas pelo menos oito vezes por ano, ela está em Frankfurt se preparando para a próxima reunião de política do BCE.

"Eu me transformo em um monge. Eu me tranco no meu apartamento com uma pilha de coisas para ler. Então eu venho tomar café da manhã aqui ou vou a um museu para tomar um pouco de ar fresco".

Os dias de trabalho começam às 5h30 com ioga, flexões e sua bicicleta ergométrica. Ela frequentemente retorna do escritório depois das 20h.

Lagarde está desapontada ao saber que o gerente do Siesmayer, um ex-tradutor que falava "muito bem francês" com ela e recomendou bolos logo após sua chegada em Frankfurt, está de folga. "Eu tenho um dente doce", ela confessa.

O executivo do BCE, Fabio Panetta, trouxe uma torta de frutas e um bolo de chocolate do Siesmayer para uma reunião de emergência do conselho em torno da mesa da cozinha de Lagarde, na qual concordaram com um grande esquema de compra de dívidas em resposta à pandemia.

O restaurante até abriu tarde em uma noite de verão, dois anos atrás, para permitir que os 25 membros do conselho de governança do banco ocupassem seu terraço para um jantar marcando o fim de uma revisão estratégica.

Nossos pratos de entrada chegam e, enquanto Lagarde investiga o dela, ela pergunta: "Deveria ter salmão aqui, certo?" Eu retiro algumas folhas para revelar um círculo arrumado de tartar de salmão em cima da batata. "Aqui está."

Direcionando a conversa de volta para sua curva de aprendizado abrupta, eu menciono um erro inicial quando ela foi questionada em uma coletiva de imprensa do BCE sobre sua reação ao alarmante aumento das mortes por Covid-19 no norte da Itália, o que estava aumentando o "spread" entre os custos de empréstimo da Itália e da Alemanha.

Sua resposta mal julgada foi: "Não estamos aqui para fechar spreads".

Os mercados de títulos caíram instantaneamente, pois os investidores temiam que Lagarde estivesse se afastando do compromisso famosamente feito por seu antecessor italiano, Mario Draghi, durante uma crise da dívida uma década antes, de fazer "o que for necessário" para defender o euro. Foi nesse momento que ela percebeu as altas apostas de seu novo cargo?

"Essa é uma avaliação justa", diz ela. "Acho que houve dois momentos em que percebi o perigo e o poder das palavras nessa profissão em particular."

O primeiro foi em 2012, quando ela estava na primeira fila de uma conferência em Londres ouvindo o comentário de Draghi de "faça o que for necessário". Depois de conhecer o italiano, Lagarde lembra de um assessor ofegante dizendo a ele que "os mercados estão se movendo" e sua resposta tranquila: "Ah, é mesmo".

"Acho que o segundo momento foi 'não estamos aqui para fechar os spreads', o que era tecnicamente verdade. Só que não..." ela se interrompe. "Conversei com colegas e amigos depois disso", diz ela, listando Jay Powell, presidente do Federal Reserve dos EUA, Janet Yellen, sua antecessora que agora é secretária do Tesouro, e Mark Carney, ex-presidente do Banco da Inglaterra, entre aqueles a quem ela ligou, além de Draghi.

"A maioria deles, nem todos, mas a maioria deles disse: 'Bem-vinda ao clube, todos nós fizemos a mesma coisa. Todos nós erramos'."

Em um discurso na conferência de Jackson Hole do Fed em agosto, Lagarde disse que a fragmentação da economia mundial em blocos geopolíticos concorrentes estava complicando a tarefa dos formuladores de políticas.

"Eu não sabia que isso aconteceria tão rápido", diz ela. Ao falar sobre o conflito entre Israel e o Hamas, ela adverte: "Temos que ser cautelosos. Pode não estar se desenvolvendo da mesma forma que na guerra de 1973, pode ser diferente", uma referência à guerra do Yom Kippur entre Israel e seus vizinhos árabes que causou a primeira crise global do petróleo.

A economia aberta da Europa depende do comércio, o que a torna "inerentemente vulnerável" a esses choques, ela admite.

Bem-vinda ao clube, todos nós fizemos a mesma coisa. Todos nós erramos

Essa fragmentação do mundo poderia ameaçar a dominância do dólar americano como moeda de reserva e no comércio global, como Lagarde sugeriu em um discurso em abril? "Estou apenas observando", diz ela.

O risco vem do aumento das divisões Norte-Sul "e se virmos a China apoiando o sul materialmente", especialmente com "Brasil e Índia e alguns países do Oriente Médio que estão tentando realizar transações em moedas locais".

Novas moedas digitais —como a que está sendo desenvolvida pelo BCE— "também desempenharão um papel", ela prevê.

Há um flash de amarelo brilhante, vermelho e verde, quando nossos risotos são servidos cercados por uma espuma branca. "As cores são lindas", diz Lagarde. "Você cozinha?" Quando digo que sim, ela responde: "Eu também e adoro a estética."

Pausamos para experimentar. Ela diz que um de seus dois filhos é chef em Paris, antes de acrescentar: "Isso está realmente bom, aliás".

Crescendo em Le Havre, na costa da Normandia, Lagarde foi impregnada de um espírito independente por seus pais. Sua mãe, Nicole, se tornou "uma grande inspiração", diz ela, parecendo um pouco emocionada.

Nicole criou quatro filhos sozinha depois que o pai de Lagarde, Robert, morreu quando ela tinha apenas 16 anos, enquanto também "fazia malabarismos ao extremo" trabalhando como professora de idiomas, montando cavalos, participando de corridas de rally, cantando em um coral e costurando vestidos. "Ela sempre quis ser elegante", diz Lagarde.

Na universidade em Paris, Lagarde estudou direito "mas por um motivo errado, sabe, porque inicialmente eu queria lutar contra a pena de morte". Antes mesmo de se formar, a pena de morte havia sido abolida. Sem se deixar desanimar, ela se juntou ao escritório de advocacia americano Baker McKenzie, chegando a se tornar sua primeira presidente mulher em 1999.

Desde então, sua carreira parece ter sido direcionada menos por escolha e mais por chamados para servir em cargos públicos.

"Você está absolutamente correto", diz ela, lembrando-se de quando o primeiro-ministro francês Dominique de Villepin ficou ao telefone em 2005 depois que Lagarde pediu um tempo para decidir se voltaria para a França para se tornar ministra do comércio.

"Fui chamada. O FMI, mesma coisa, e o BCE, mesma coisa. Eu não tive escolha. Recebi o chamado. Respondi sim, às vezes com perigo, às vezes com risco. Mas também aproveitei."

A imprensa francesa ocasionalmente especula sobre um possível retorno à política de primeira linha em Paris. Mas Lagarde foi condenada por negligência em 2016 por um tribunal francês, que não impôs nenhuma sentença, mas afirmou que ela deveria ter contestado um pagamento do governo ao empresário Bernard Tapie quando era ministra das Finanças.

Um retorno é mesmo possível? "Você nunca pode dizer não", diz ela. "Mas eu duvido muito." Ela poderia deixar o BCE antes do término de seu mandato em 2027? "Eu tenho uma missão para cumprir, e vou fazer isso." O que ela fará em seguida? "Haverá outra chamada."

Enquanto pergunto sobre a promoção apaixonada de Lagarde pelos direitos das mulheres, uma garçonete verifica se queremos sobremesa. "Acho que não consigo comer o bolo", diz ela. Mas quando expresso interesse, ela decide compartilhar uma fatia.

Eu não tive escolha. Recebi o chamado. Respondi sim, às vezes com perigo, às vezes com risco. Mas também aproveitei

Depois de declarar uma vez que o Lehman Brothers não teria falido se fosse o Lehman Sisters, ela diz: "Quero esclarecer, porque não quero ser vista como rebaixando os homens e tendo um viés pelas mulheres. É apenas que tantas vezes houve, ao longo de suas vidas, discriminação, seleções injustas, um atraso aplicado à progressão de suas carreiras, que elas tiveram que provar a si mesmas mais do que os homens."

Lagarde é frequentemente criticada por analistas financeiros por sua falta de formação econômica. "Acho que parte disso é sexismo", diz ela, com o rosto endurecendo. "Parte disso é, sabe, o desejo deles de permanecer dentro desse mundo estreito de caracterização única... Eu vejo meu dever como sendo para os europeus e não para os especialistas financeiros."

Membro da equipe de nado sincronizado da França em sua juventude, a mulher de 67 anos ainda usa as técnicas de respiração que aprendeu para lidar com o estresse. "Quando ouço alguns governadores, eu inspiro profundamente usando o abdômen. E então você sorri."

Como ela continua convencendo uma sala cheia de banqueiros centrais, na maioria homens, a apoiar decisões políticas difíceis? "Isso requer muita preparação. Porque se eu não fizesse esse esforço, eles poderiam me desconsiderar facilmente", diz ela. "A segunda coisa é que ao longo da minha vida... eu sempre tentei ouvir, prestar atenção e respeitar as pessoas."

Quase como se fosse combinado, a garçonete traz nosso cheesecake, uma faca e um segundo prato, perguntando se gostaríamos de cortá-lo nós mesmos. "Ah, você vai fazer melhor", diz Lagarde, observando-a cortá-lo ao meio. "Isso é bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigada."

Enquanto saboreamos a sobremesa cremosa, ela diz: "Isso é um exemplo: eu poderia ter dito: 'Não, não, nós faremos'. Mas ela se deu ao trabalho. Ela trouxe a faca. Então ela deve ser respeitada pelo que sabe fazer. O mesmo se aplica às pessoas com quem tenho que trabalhar. Às vezes você só precisa dar espaço."