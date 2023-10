Galípolo diz que Banco Central monitora efeitos da guerra no dólar e no petróleo

São Paulo

O Banco Central monitora os efeitos da guerra entre Israel e Hamas na cotação do dólar e nos preços do petróleo, disse o diretor de Política Monetária da instituição, Gabriel Galípolo, nesta terça-feira (17).

Em evento da agência de classificação de risco Moody's, em São Paulo, Galípolo afirmou que a autoridade aguarda os desdobramentos do conflito, que podem impactar a inflação brasileira e atrapalhar o ritmo de corte da taxa básica de juros, a Selic.

"[A guerra] acentua os dois pontos de atenção que mencionamos no último comunicado oficial do Copom [Comitê de Política Monetária], o preço do petróleo e o dólar", disse o economista. A disparada da moeda americana e da commodity é uma preocupação do BC.

Gabriel Galípolo em sua sabatina no Senado Federal, em julho de 2023. Nesta terça (17), ele disse que o BC atento aos efeitos da guerra Israel-Hamas - Gabriela Biló - 04.jul.23/Folhapress

O Copom é o colegiado formado por diretores do BC responsáveis por estabelecer os juros básicos. Na última reunião, em 20 de setembro, houve corte de 0,5 ponto na Selic, a 12,75% ao ano.

Segundo Galípolo, o BC tem acompanhado o desenrolar do conflito para estimar seus impactos.

"O sentimento que existe hoje no mercado é de espera para entender o quanto esse é um conflito que vai permanecer local ou se vai ocorrer o engajamento de outros atores e ele vai se tornar mais global", disse, mencionando a expectativa de um envolvimento do Irã e dos Estados Unidos, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo.

"Apesar de tudo o que aconteceu, o preço do Brent [referência no preço do óleo] se comportou melhor [do que o esperado]", disse Galípolo.

Ele disse que, hoje, a tarefa do BC é acompanhar os efeitos da guerra nos preços do dólar e do barril de petróleo, o que pode afetar a inflação brasileira, e os impactos do conflito no financiamento dos EUA, o que pode impactar o mercado de treasuries (títulos do Tesouro americano).

O economista lembrou a declaração da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, sobre a capacidade dos EUA de continuar emitindo dívida para financiar conflitos em entrevista à rede britânica de televisão Sky News, nesta segunda-feira (16).

Para angariar recursos para o Estado, os EUA podem emitir mais treasuries, o que aumentaria o juro desses investimentos, drenando recursos de ativos mais arriscados, como os mercados emergentes.

Nos últimos meses, a maior rentabilidade da renda fixa americana levou o dólar de volta para o patamar de R$ 5.

A expectativa do mercado é que o juro caia a 9% até o fim de 2024. Uma inflação mais alta do que o esperado pode mudar essa perspectiva.