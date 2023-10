Imposto sobre fortunas volta a seduzir países após perder força pelo mundo

Londres | Financial Times

O livro de Thomas Piketty, "O Capital no Século 21", chamou a atenção global há uma década por seu apelo a um imposto global sobre a riqueza. No entanto, politicamente, a ideia agora parece enfrentar dificuldades.

É improvável que um plano dos Estados Unidos para tributar os investimentos das pessoas ricas seja aprovado no Congresso. No Reino Unido, o Partido Trabalhista abandonou este ano seu compromisso com os impostos, e a França cancelou o imposto sobre a riqueza em 2018.

Seus opositores incluem o presidente francês, Emmanuel Macron, que substituiu o imposto sobre a riqueza por um imposto imobiliário, com o objetivo de promover o investimento internacional no país. Os críticos também viam o exemplo da Noruega, onde um imposto sobre os bilionários do país fez dezenas deles fugirem para a Suíça.

Phil White, milionário britânico, segura placa que diz "Taxar os ricos" durante Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça - Fabrice Coffrini - 18.jan.2023/AFP

Apesar da expansão do Estado em outras áreas, as propostas de taxação de fortunas têm muitas vezes entrado em conflito com o processo político. E, nos lugares onde os impostos foram adotados, eram às vezes fáceis de evitar e com frequência incluíam diversas exclusões que reduziam as receitas arrecadadas: de acordo com a OCDE, em 2020 eles representavam normalmente menos de 1% do total das receitas fiscais.

Edward Troup, antigo chefe da autoridade fiscal do Reino Unido, o HMRC, acredita que ter de ceder a "interesses adquiridos" significa que os impostos sobre a riqueza simplesmente não valem o capital político. "[Eles] fazem com que você desconte pensões, propriedades, empresas privadas –a ponto de não valer a pena", disse ele.

Ao mesmo tempo, enquanto os governos ocidentais enfrentam a realidade de que o envelhecimento da população irá reduzir sua força de trabalho e limitar as receitas fiscais provenientes dos salários, economistas e ativistas argumentam que a ideia –que tende a conquistar amplo apoio público– deverá ressurgir.

"No ambiente atual, em que os impostos existentes já são elevados em muitas economias, poderemos ver novos impostos sobre a terra, ou sobre a riqueza em geral, entrarem na agenda", afirma Keith Wade, economista da gestora de ativos Schroders.

A Espanha adotou no ano passado um "imposto de solidariedade para grandes fortunas" mais amplo para aqueles com ativos líquidos superiores a 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões), em resposta à crise do custo de vida. Países da América Latina também introduziram esses tributos, incluindo a Venezuela em 2019 e Argentina e Bolívia em 2020.

A Colômbia tornou-se o último país da região a seguir o exemplo, no início de 2023, cobrando uma taxa de 0,5% a 1,5% de indivíduos cujos ativos excedam US$ 750 mil (R$ 3,69 milhões).

Piketty disse ao Financial Times: "Não há dúvida de que o imposto sobre a riqueza voltará na França e em outros lugares, muito simplesmente porque não há como o restante da população aceitar pagar pelo clima, pela educação, pela saúde e assim por diante, se os mais ricos não pagarem sua parte justa".

Arun Advani, um acadêmico britânico e defensor dos impostos, reconhece que tem sido difícil aprová-los. "As pessoas entendem que um imposto sobre a riqueza seria uma coisa boa", disse ele. "Mas os perdedores são bem relacionados com aqueles que ouvem e têm poder: políticos e jornalistas."

Mas, ele acrescentou: "Hoje é mais difícil para as pessoas dizerem que esses impostos não podem gerar receitas significativas". O valor dos ativos no Reino Unido aumentou de duas a três vezes a renda nacional anual para cerca de sete vezes desde a última campanha do governo britânico por um imposto amplo sobre todas as formas de riqueza, sob o primeiro-ministro Harold Wilson em 1974, disse ele. Essa tentativa não se concretizou.

Advani argumenta que, para contornar as dificuldades associadas à adoção de um amplo imposto sobre fortunas, o "meio mais fácil" seria aperfeiçoar o aparelho estatal existente para taxar melhor os aumentos de riqueza –isto é, rendimentos não ligados ao trabalho, ou de investimentos. Ele defende a equalização do imposto sobre ganhos de capital, que no Reino Unido é cobrado a uma alíquota entre 10% e 28%, com o imposto sobre a renda salarial, que tem uma taxa máxima de 45%.

"O sistema tributário é desigual entre os ricos que ganham a mesma quantia", disse Advani. "Deve haver muitos banqueiros, que ganham seu dinheiro em rendimentos e não em investimentos, zangados porque isso os prejudica."

Esse fato não passou despercebido entre os que ganham muito. "É um crime absoluto", disse Gary Stevenson, antigo operador do Citibank, que pagou a taxa máxima de imposto de renda sobre todos os seus bônus e agora faz campanha por impostos sobre grandes fortunas com o grupo Patriot Millionaires.

No Reino Unido, as divisões de riqueza aumentaram acentuadamente na última década e meia. Os rendimentos estagnaram enquanto os preços dos ativos, especialmente da habitação, continuaram a aumentar, tornando a riqueza menos acessível aos jovens.

As pesquisas tendem a mostrar que o público apoia os impostos sobre a riqueza –no Reino Unido, uma sondagem realizada este ano pela YouGov mostrou que 75% dos britânicos são a favor. Mas Dan Neidle, advogado tributarista e fundador da Tax Policy Associates, disse: "Há uma armadilha política perigosa nos impostos sobre fortunas –eles têm bons resultados isoladamente, mas no calor de uma campanha eleitoral não são tão bem-sucedidos".

Em vez disso, Troup defende o foco em um ativo, como os imóveis residenciais, através de um imposto territorial.

Apesar do exemplo da Noruega, Advani argumenta que os impostos sobre a riqueza não necessariamente assustam os ricos, fazendo-os fugir. Uma reforma anterior do regime não doméstico do Reino Unido –sob o qual as pessoas residentes na Grã-Bretanha estão isentas da tributação integral sobre seus rendimentos no estrangeiro– não fez um número significativo de residentes abandonar o país.

Os governos também melhoraram enormemente sua capacidade de rastrear ativos offshore com o advento de mais protocolos de partilha de dados com outras autoridades fiscais, disse ele.

Os críticos de planos como o de Advani argumentaram que o aumento dos impostos sobre ganhos de capital reduziria, em primeiro lugar, o incentivo à criação de empresas. Mas Advani argumenta que a maioria dos empresários, ao vender suas empresas, diz que desconhecia completamente as taxas de impostos que enfrentariam.

"O que você deveria fazer para ajudar os empreendedores não é uma taxa menor no final do processo para que eles tenham um bom desempenho", disse Advani. "Você deve fornecer apoio às pessoas no caminho."

(Colaboraram Emma Agyemang, em Copenhague, Jim Pickard, em Londres, e Leila Abboud, em Paris)

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves