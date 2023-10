Por que uma recessão nos EUA ainda é provável e está chegando

Bloomberg

Quando todos esperam um pouso suave, prepare-se para o impacto. Essa é a lição da história econômica recente —e é uma lição desconfortável para os Estados Unidos agora.

Um verão em que a inflação diminuiu, os empregos permaneceram abundantes e os consumidores continuaram gastando, fortaleceu a confiança —especialmente no Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano)— de que a maior economia do mundo evitará uma recessão.

Um acordo de última hora para evitar a paralisação do governo adia um risco imediato um pouco mais para o futuro. Mas uma grande greve da indústria automobilística, a retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis e um possível desligamento que pode voltar após o término do acordo de gastos provisório podem facilmente reduzir um ponto percentual do crescimento do PIB no quarto trimestre.

O presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, Jerome Powell - Saul Loeb - 25.ago.2023/AFP

Adicione esses choques a outras forças poderosas que estão afetando a economia —desde a redução das poupanças da pandemia até as altas taxas de juros e agora também os preços do petróleo— e o impacto combinado pode ser suficiente para levar os EUA a uma recessão ainda este ano.

Aqui estão seis razões pelas quais uma recessão continua sendo o cenário básico da Bloomberg Economics.

Elas vão desde a forma como o cérebro humano funciona e a mecânica da política monetária, até greves, altos preços do petróleo e uma iminente restrição de crédito —sem mencionar o fim da turnê da Taylor Swift.

A conclusão é que a história e os dados sugerem que o consenso está ficando um pouco complacente —assim como aconteceu antes de cada recessão nas últimos quatro décadas nos EUA.

1. Dizer que haverá 'pouso suave' sempre precede recessões

"O resultado mais provável é que a economia avance em direção a um pouso suave." Foi o que disse a então presidente do Fed de São Francisco, Janet Yellen, em outubro de 2007, apenas dois meses antes do início da crise financeira global.

Yellen não estava sozinha em seu otimismo. Com regularidade alarmante, menções a pousos suaves atingem o pico antes dos pousos forçados.

Por que os economistas acham tão difícil antecipar recessões? Uma razão é simplesmente a forma como a previsão funciona. Geralmente, assume-se que o que acontecerá em seguida na economia será uma espécie de extensão do que já aconteceu —um processo linear, na linguagem técnica. Mas as recessões são eventos não lineares. A mente humana não é boa em pensar sobre elas.

A última previsão do Fed é que a taxa de desemprego, um indicador-chave da saúde da economia, aumente de 3,8% em 2023 para 4,1% em 2024, o que é uma continuação da tendência atual e que evitaria uma recessão nos EUA.

Mas e se houver uma quebra na tendência —o tipo de mudança repentina que ocorre quando a economia entra em queda? Usando um modelo projetado para permitir essas não linearidades, a Bloomberg Economics previu não apenas o caminho mais provável para a taxa de desemprego, mas também a distribuição dos riscos em torno desse caminho.

A principal conclusão é que os riscos estão fortemente inclinados para um aumento do desemprego.

2. Aumentos de Juros do Fed começam a doer

"A política monetária opera com defasagens longas e variáveis", diz a famosa citação de Milton Friedman. Uma sutileza aqui é que "variáveis" pode se referir não apenas às diferenças entre uma recessão e outra, mas também a diferentes partes da economia dentro de um único ciclo.

Os otimistas do pouso suave apontam que as ações nas bolsas tiveram um bom ano, a indústria está se estabilizando e a habitação está acelerando novamente. O problema é que essas são as áreas que têm o menor tempo de defasagem entre os aumentos de juros e o impacto no mundo real.

Para as partes da economia que importam para fazer a previsão de recessão —acima de tudo o mercado de trabalho— as defasagens são mais longas, geralmente de 18 a 24 meses.

Isso significa que a força total dos aumentos do Fed —5,25 pontos percentuais desde o início de 2022— não será sentida até o final deste ano ou início de 2024. Quando isso acontecer, isso fornecerá um novo ímpeto para as ações e a habitação diminuírem. É prematuro dizer que a economia superou essa tempestade.

E o Fed pode nem mesmo ter terminado de aumentar os juros. Em suas últimas projeções, os banqueiros incluíram mais um aumento da taxa.

3. Uma recessão está camuflada nas previsões

Diante do aperto monetário, não é de surpreender que alguns indicadores já estejam emitindo sinais de alerta. A Bloomberg Economics analisou mais de perto as medidas que são especialmente importantes para os eminentes acadêmicos que oficialmente declararão se os EUA estão em recessão ou não.

Essa determinação, feita pelo National Bureau of Economic Research, geralmente não é feita até vários meses após o início da recessão. Mas o comitê de datas de queda do NBER identifica seis indicadores que pesam muito na decisão, incluindo medidas de renda, emprego, gastos do consumidor e produção industrial.

Usando previsões de consenso para esses números-chave, a Bloomberg Economics construiu um modelo para imitar o processo de tomada de decisão do comitê em tempo real. Funciona bem para corresponder às chamadas passadas. O que diz sobre o futuro: há uma chance maior do que zero de que em algum momento do próximo ano, o NBER declarará que uma recessão nos EUA começou nos últimos meses de 2023.

Em resumo: se você olhar para os indicadores que mais importam para os tomadores de decisão sobre recessão nos Estados Unidos —e para onde a maioria dos analistas acredita que eles estão indo— uma desaceleração já está nos planos.

4. E isso antes desses choques chegarem

Essa avaliação é baseada principalmente em previsões feitas nas últimas semanas —que podem não capturar algumas novas ameaças que estão ameaçando desviar a economia do curso. Entre eles:

Greve automobilística: O sindicato UAW (United Auto Workers) convocou uma paralisação nas três grandes montadoras de automóveis dos Estados Unidos, a primeira vez que todas foram alvo ao mesmo tempo. A greve foi ampliada na sexta-feira (29) para abranger cerca de 25.000 trabalhadores. As longas cadeias de suprimentos da indústria significam que as paralisações podem ter um impacto desproporcional. Em 1998, uma greve de 54 dias de 9.200 trabalhadores na GM provocou uma redução de 150.000 empregos.

Contas estudantis: Milhões de americanos começarão a receber contas de empréstimos estudantis novamente neste mês, após expirar o congelamento de 3 anos e meio durante a pandemia. A retomada dos pagamentos pode reduzir em 0,2 a 0,3% o crescimento anualizado no quarto trimestre.

Aumento do preço do petróleo: Um aumento nos preços do petróleo —afetando o bolso de todos os lares— é um dos poucos indicadores realmente confiáveis de que uma desaceleração está chegando. Os preços do petróleo subiram quase US$ 25 desde as mínimas do verão, ultrapassando US$ 95 o barril.

Curva de rendimento: Uma venda em setembro levou o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos a atingir o maior nível em 16 anos, de 4,6%. Custos de empréstimos mais altos por mais tempo já levaram os mercados de ações a cair. Eles também podem colocar em risco a recuperação do setor imobiliário e desencorajar as empresas a investir.

Desaceleração global: O restante do mundo pode arrastar os EUA para baixo. A segunda maior economia, a China, está mergulhada em uma crise imobiliária. Na área do euro, o crédito está se contraindo em um ritmo mais rápido do que no auge da crise da dívida soberana —um sinal de que o crescimento já estagnado está prestes a diminuir.

Paralisação do governo: Um acordo para manter o governo operante adiou um risco de outubro para novembro —um ponto em que poderia causar mais danos aos números do PIB do quarto trimestre. A Bloomberg Economics estima que cada semana de paralisação reduz cerca de 0,2 ponto percentual do crescimento anualizado do PIB, sendo que a maior parte, mas não toda, é recuperada quando o governo reabre.

Olhando para o quadro geral, semanas de disputas para manter o governo aberto por 45 dias não parecem motivo para comemorar. O fato de que a entrega do compromisso significa que o presidente da Câmara Kevin McCarthy agora enfrenta uma ameaça à sua liderança aumenta a sensação de incerteza e disfunção política.

5. Beyoncé não pode resolver tudo

No cerne do argumento de pouso suave está a força dos gastos das famílias. Infelizmente, a história sugere que isso não é um bom guia para determinar se uma recessão é iminente ou não —normalmente, o consumidor americano continua comprando até o limite.

Além disso, as economias extras que os americanos acumularam durante a pandemia —graças aos cheques de estímulo e ao isolamento social— estão se esgotando. Há um debate sobre quão rápido, mas o Fed de São Francisco calculou que todas elas teriam acabado até o final de setembro. Cálculos da Bloomberg mostram que os 80% mais pobres da população agora têm menos dinheiro em mãos do que tinham antes da Covid.

O verão passado viu os americanos gastarem em uma onda de entretenimento de sucesso. Os filmes "Barbie" e "Oppenheimer", e as turnês de Beyoncé e Taylor Swift, adicionaram incríveis US$ 8,5 bilhões ao PIB do terceiro trimestre. Isso parece um último suspiro. Com as economias esgotadas e os shows terminados, os poderosos impulsionadores do consumo foram substituídos por um espaço em branco.

Revelador sobre o que está por vir: as taxas de inadimplência de cartões de crédito dispararam, especialmente entre os americanos mais jovens, e partes do mercado de empréstimos automotivos também estão se deteriorando.

6. E o aperto de crédito está apenas começando

Um indicador que tem um bom histórico de antecipar desacelerações é a pesquisa do Federal Reserve sobre empréstimos em bancos, conhecida como Sloos.

A leitura mais recente mostra que cerca de metade dos bancos grandes e médios estão impondo critérios mais rigorosos para empréstimos comerciais e industriais. Exceto durante o período da pandemia, essa é a maior parcela desde a crise financeira de 2008. O impacto será sentido no quarto trimestre deste ano —e quando as empresas não conseguem emprestar com facilidade, geralmente leva a investimentos e contratações mais fracos.

Argumentos em defesa

É claro que os otimistas também podem reunir algumas evidências fortes.

Vagas : Uma parte fundamental do argumento para um pouso forçado baseia-se na visão de que o mercado de trabalho está superaquecido e que esfriá-lo exigirá um aumento do desemprego. Mas talvez haja um caminho menos doloroso? Essa é a argumentação feita pelo diretor do Fed, Chris Waller, e pelo economista Andrew Figura em meados de 2022: que uma queda nas vagas de emprego pode reduzir os ganhos salariais, mesmo com o desemprego permanecendo baixo. Até agora, os dados estão corroborando com o argumento deles.

: Uma parte fundamental do argumento para um pouso forçado baseia-se na visão de que o mercado de trabalho está superaquecido e que esfriá-lo exigirá um aumento do desemprego. Mas talvez haja um caminho menos doloroso? Essa é a argumentação feita pelo diretor do Fed, Chris Waller, e pelo economista Andrew Figura em meados de 2022: que uma queda nas vagas de emprego pode reduzir os ganhos salariais, mesmo com o desemprego permanecendo baixo. Até agora, os dados estão corroborando com o argumento deles. Produtividade: No final dos anos 1990, ganhos rápidos de produtividade —resultado da revolução da tecnologia da informação— permitiram que a economia se destacasse sem que o Fed precisasse apertar o freio com muita força. Avançando para 2023, a destruição criativa provocada pela pandemia, além do potencial da inteligência artificial e de outras novas tecnologias, pode significar um novo aumento na produtividade —mantendo o crescimento no caminho certo e a inflação sob controle.

No final dos anos 1990, ganhos rápidos de produtividade —resultado da revolução da tecnologia da informação— permitiram que a economia se destacasse sem que o Fed precisasse apertar o freio com muita força. Avançando para 2023, a destruição criativa provocada pela pandemia, além do potencial da inteligência artificial e de outras novas tecnologias, pode significar um novo aumento na produtividade —mantendo o crescimento no caminho certo e a inflação sob controle. Bidenomics: A adoção da política industrial pelo presidente Joe Biden —ele tem distribuído subsídios para as indústrias de veículos elétricos e semicondutores— não lhe rendeu amigos entre os fundamentalistas do livre mercado. Mas isso tem estimulado maiores investimentos empresariais, outro fator que pode manter o crescimento econômico.

A adoção da política industrial pelo presidente Joe Biden —ele tem distribuído subsídios para as indústrias de veículos elétricos e semicondutores— não lhe rendeu amigos entre os fundamentalistas do livre mercado. Mas isso tem estimulado maiores investimentos empresariais, outro fator que pode manter o crescimento econômico. Fogo de palha: Alguns dos choques esperados podem ser pequenos demais para causar impacto significativo. Se a greve do UAW terminar rapidamente, o governo permanecer aberto e os pagamentos de empréstimos estudantis estiverem no limite inferior de nossas estimativas —a administração Biden está oferecendo novos programas para amenizar o impacto— então o arrasto no PIB do quarto trimestre pode acabar sendo um erro de arredondamento. Nossa previsão de recessão não depende de todos esses choques ocorrerem, mas se nenhum deles ocorrer, as chances diminuem.

O orgulho é um indicador líder de quedas

Para os economistas, os últimos anos têm sido uma lição de humildade. Diante de choques sísmicos da pandemia e da guerra na Ucrânia, os modelos de previsão que funcionavam bem nos bons tempos erraram completamente. Tudo isso oferece boas razões para cautela. Um pouso suave ainda é possível.

No entanto, é o resultado mais provável? Com os Estados Unidos enfrentando o impacto combinado dos aumentos do Fed, greves, pagamentos de empréstimos estudantis, preços mais altos do petróleo e desaceleração global, achamos que não.