Americanas descarta venda da Natural da Terra para St Marchê

A Americanas anunciou na noite de segunda-feira (6) que decidiu suspender o processo de venda da rede de hortifrútis Natural da Terra, citando necessidade de manter equipes focadas na finalização e publicação de seus resultados financeiros, além da aprovação do plano de recuperação judicial.

A companhia responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil afirmou ainda que não tem intenção de retomar o processo de venda do ativo, e também da rede Uni.co, no curto prazo.

Americanas descarta vender Hortifruti Natural da Terra no curto prazo - Divulgação

O grupo afirmou que a venda dos dois ativos "só faz sentido dentro de determinados parâmetros, principalmente de preço", segundo comunicado divulgado ao mercado.

A empresa divulgou na semana passada que tinha entrado em negociação exclusiva com um interessado na Natural da Terra, comprada pela companhia em 2021 por R$ 2,1 bilhões.

Conforme noticiado pelo jornal Valor Econômico, e confirmado pela Folha, a empresa em questão, interessada no ativo, é a rede de supermercados St Marchê.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A venda da Natural da Terra faz parte do plano de recuperação judicial da Americanas, que assumiu em junho uma fraude contábil nos balanços financeiros da empresa que resultou em um rombo de mais R$ 20 bilhões.

No comunicado de segunda-feira, a Americanas afirma que está mantendo "discussões" com o interessado na rede de hortifrútis para acertar, de comum acordo, um encerramento do período de exclusividade.