Após Brasil, remessa da China sem imposto vira discussão no comércio dos EUA

A exemplo do que ocorreu no Brasil, a remessa de produtos vindos da China sem a cobrança de impostos está gerando reclamações dos varejistas nos Estados Unidos. O comércio está questionando uma regra conhecida como "minimis", que permite que empresas enviem pacotes no valor de menos de US$ 800 para os Estados Unidos sem pagar impostos e taxas que a Alfândega e Proteção de Fronteiras aplica.

Quase 3 milhões de remessas de "minimis" entram nos Estados Unidos todos os dias, e cerca de metade dessas remessas são produtos têxteis e de vestuário.

Shein e Temu são responsáveis por 30% das encomendas que entram nos Estados Unidos sem cobrança de impostos - Dado Ruvic e Florence Lo/Reuters

Críticos da regra afirmam que ela prejudica as empresas americanas. Eles afirmam que empresas fundadas na China, como Shein e Temu, ambas varejistas de baixo custo, enviariam mercadorias diretamente de seus armazéns no exterior para as casas dos compradores, e poucas delas valem até US$ 800.

No Brasil, houve discussão semelhante e levou o governo a criar o Remessa Conforme, que oferece isenção do Imposto de Importação às empresas que se cadastrarem no programa para compras de até US$ 50 vindas do exterior. Magazine Luiza, Shein, Shopee, AliExpress e Mercado Livre são algumas das participantes do programa. Vendas acima de US$ 50 têm a cobrança do imposto de importação e do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Em junho, o Comitê Seletivo da Câmara dos EUA sobre o Partido Comunista Chinês publicou um relatório que constatou que a Temu e a Shein sozinhas eram provavelmente responsáveis por mais de 30% de todas as encomendas importadas para os Estados Unidos sob a regra dos "minimis".

Os varejistas americanos querem que a legislação seja alterada. Se isso não acontecer, argumentam, as empresas podem transferir seus armazéns e os empregos que vêm com eles para fora dos EUA.

Um porta-voz da Shein disse que a empresa "continua a priorizar a conformidade com as importações" e que "a disposição de minimis não é fundamental para o sucesso de nosso negócio". Em julho, o vice-presidente executivo da Shein afirmou que a empresa estava "ansiosa" para conversar com legisladores para ajudar a reformar a disposição de "minimis". A posição teve respaldo de um porta-voz da Temu.

Ron Sorini, um lobista e especialista em comércio que trabalha com um grupo de 20 varejistas americanos para mudar a lei de "minimis", disse que ela cria um incentivo para que as empresas transfiram a distribuição para fora dos Estados Unidos.

O grupo chamado Ship Safe Coalition (Coalizão de Envio Seguro, em tradução livre) propôs uma mudança que expandiria a aplicação de "minimis" para centros de distribuição nos EUA localizados em zonas de comércio exterior.

"O que queremos é igualdade", comentou Sorini. "Enquanto o status quo for mantido, teremos um grande problema para os varejistas americanos e os empregos americanos", encerrou.