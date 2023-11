Atrasos lideram queixas na Black Friday e clientes reclamam de descontos no X, ex-Twitter

São Paulo

A demora na entrega de produtos está no topo das reclamações do Reclame Aqui durante a Black Friday desta sexta-feira (24).

Segundo dados parciais divulgados pela plataforma, o atraso na entrega é o problema mais recorrente, com cerca de 17% das reclamações desde esta quarta-feira (22). No total, há 34,5% de aumento em reclamações na comparação com o ano passado.

Pessoas passando em frente a loja com anúncio da Black Friday - Reuters

No ranking do Reclame Aqui, site que é usado como referência para checar a reputação de empresas, o problema mais comum nesta Black Friday é demora na entrega lidera, com 17,3%, seguida por propaganda enganosa, com 15,56% dos comentários.

PRINCIPAIS PROBLEMAS, SEGUNDO O RECLAME AQUI

Demora na entrega 17,30% Propaganda enganosa 15,56% Produto não recebido 15,38% Estorno do valor pago 9,68% Problemas ao finalizar a compra 4,10%

O levantamento foi feito entre 12h desta quarta-feira (22) e 6h desta sexta. Desde o início do monitoramento, foram registradas 7.328 reclamações, aumento de 34,5% em relação ao mesmo recorte feito no ano passado.

O Reclame Aqui também consultou os usuários da plataforma sobre adesão à data: 61,5% dos consumidores que ainda não compraram dizem que pretendem ir às compras. Consumidores que já compraram afirmam que pretendem fazer mais.

Se esperar as compras chegarem faz a ansiedade vir à tona, quem aguarda o desconto perfeito pode se decepcionar ainda mais com as ofertas disponíveis. No X —antigo Twitter— usuários reclamam que as promoções da data estão "fracas" e falam de maquiagem de desconto para enganar o consumidor.

No X, usuários comentam os baixos descontos oferecidos pelas principais plataformas de venda online e criticam o uso da tática de "maquiar desconto", que consiste em alterar minimamente o preço e promover como se a oferta fosse algo extraordinário.

