Véspera de Black Friday mostra tendência de mais queixas de consumidores, diz Reclame Aqui

O site de denúncias de consumidores Reclame Aqui identificou alta nas reclamações sobre compras na véspera da Black Friday em relação ao mesmo período do ano passado. Entre 12h da quarta-feira (22) e 19h desta quinta (23), foram 6.172 em 2023, e 4.513, em 2022, o que representa aumento de 36,8% no volume de queixas.

A maioria das reclamações se referem a problemas na entrega, o que colocou as empresas de logística e entrega rápida no topo dos estabelecimentos alvos de queixas. O Reclame Aqui diz que as denúncias de consumidores incluem compras feitas em períodos anteriores a esta quinta, visto que as promoções da Black Friday começaram ainda em outubro, apesar de a data oficial ser a quarta sexta-feira de novembro.

Atraso na entrega do produto significa descumprimento da oferta, segundo o advogado Alexandre Salomão Jabrado escritório Trench Rossi Watanabe. "Nesse caso, os consumidores podem à sua escolha exigir: a entrega imediata do produto, a entrega de um produto de qualidade equivalente, ou o cancelamento da compra e a devolução integral do valor pago."

Propaganda enganosa é outro motivo recorrente de reclamação dos clientes, sendo citada como problema em 15,49% das queixas registradas pelo Reclame Aqui.

A Folha mostrou que, desde o começo do mês, itens muito buscados na data promocional, como celulares, lavadoras, geladeiras e televisões, têm registrado aumento de preço, de acordo com uma pesquisa do grupo Zoom/Buscapé.

Entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro, celulares e smartphones acumularam alta de 4,67%. Lavadoras, 5,75%. Geladeiras e televisões, 1,3% e 1%, respectivamente.

Abaixar os preços artificialmente é propaganda enganosa, e configura crime passível de multa e um ano de detenção, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Cuidados

Outro risco da Black Friday são os golpes: é essencial verificar a procedência do site de compra. O Procon-SP divulgou lista de 78 sites que devem ser evitados por consumidores na Black Friday. Entram no ranking as empresas que não responderam às queixas de consumidores mesmo depois de terem sido notificadas pelo órgão de defesa.

O número de sites que o Procon recomenda evitar quase dobrou em relação ao ano passado. Na lista, o consumidor pode ver as URLs das páginas (o endereço do site), o CNPJ e o nome da empresa responsável.

