Dólar começa a sexta (17) em alta e vai a R$ 4,89

O dólar se valoriza ante o real na manhã desta sexta-feira (17). Às 10h32, a divisa sobe 0,37%, a R$ 4,888. Já o Ibovespa opera perto da estabilidade, com ganho marginal de 0,02%, a 124.675 pontos.

Investidores repercutem o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), que recuou 0,06% em setembro na comparação com o mês anterior, segundo número dessazonalizado. A leitura do mês foi bem pior do que a expectativa em pesquisa da agência de notícias Reuters, de avanço de 0,20%, e marcou o segundo mês seguido no vermelho.

Homem caminha em frente ao painel eletrônico da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3;investidores repercutem os dados do IBC-Br nesta sexta (17) - Rahel Patrasso/Xinhua

O índice apontou contração de 0,64% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores, e mostrou perda de força ao longo do ano, depois de ter avançado 2,39% no primeiro trimestre e 0,75% no segundo.

Neste contexto, as taxas dos contratos de DIs (Depósitos Interfinanceiros) passavam por mais uma sessão de queda no Brasil.

Já o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, disse mais cedo nesta sexta que os impactos de choques fiscais na inflação são persistentes e que, quando a dívida é maior, esse impacto também é majorado.

"Quando você dá um choque no resultado nominal ou quando você dá um choque no resultado primário... tem um impacto sobre a inflação para cada 1%-0,5% (de impacto fiscal), e no 'core inflation' (núcleo da inflação) é até mais persistente", disse Guillen em seminário organizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), citando em sua apresentação dados do FMI (Fundo Monetário Internacional).

A questão fiscal segue como um dos assuntos acompanhados de perto pelos investidores.

Na quinta-feira o dólar à vista fechou a sessão em alta de 0,15%, a R$ 4,8706.

Com informações da Reuters