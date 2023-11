Embraer fecha acordos na Arábia Saudita durante visita de Lula

Brasília

A Embraer firmou, nesta quarta-feira (29), acordos de cooperação com a Arábia Saudita nas áreas de aviação civil, defesa e mobilidade aérea urbana.

O anúncio ocorre durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participará do Seminário Embraer em Riad, quando os acordos serão anunciados nesta quarta.

O presidente Lula, em cerimônia de chegada ao Palácio de Al Yamamah, em Riad, com o xeique Mohammed bin Salman. - Ricardo Stuckert-28.11.2023/Presidência da República

O Palácio do Planalto disse que são três cooperações firmadas com o país árabe: memorando de entendimento de cooperação e parcerias com o governo saudita (com Ministério de Investimento e o GACA, autoridade aeronáutica saudita); memorando de entendimento com a Sami, empresa saudita de Defesa; e memorando de entendimento da Eve, o "carro voador", com a operação de táxi aéreo saudita, FlyNas.

O governo não divulgou valores dos acordos, mas diz que eles criam oportunidades de investimentos e parcerias com a indústria local e incrementam as exportações brasileiras.

Em comunicado à imprensa, a Eve informou que as operações podem começar em Riad e Jeddah em 2026. "Esta parceria simboliza não apenas um marco importante na nossa visão compartilhada de um transporte aéreo sustentável, mas também um compromisso em criar uma mobilidade mais eficiente, ecológica e acessível", disse Johann Bordais, CEO da Eve.

Uma das principais missões da comitiva presidencial no giro do Oriente Médio é justamente firmar acordos de parceria e trazer investimentos ao Brasil, sobretudo ao Novo PAC (Programa de Aceleração e Crescimento).

O programa é uma das principais vitrines do governo Lula 3. Os investimentos totais, considerando o Orçamento da União, dinheiro das estatais e recursos privados, estão estimados em R$ 1,7 trilhão, sendo R$ 1,4 trilhão até o fim do mandato de Lula e outros R$ 300 bilhões após 2026.

Diversos ministros acompanham Lula na viagem ao Qatar e à Arábia Saudita, antes de embarcarem para a COP28 em Dubai. Mas o ministro Rui Costa (Casa Civil), com Marcus Cavalcanti, secretário especial de PPI, estão com a missão de trazer investimentos ao Brasil.

Desde o final do governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), a monarquia autoritária vem sinalizando interesse em ampliar sua cartela de investimentos no Brasil. Lula teve reuniões ampliada e privada com o xeique Mohammed bin Salman na segunda-feira, o mesmo que deu joias de presente a Bolsonaro.

Sauditas no Brics

Nesta quarta-feira (29), Lula terá encontros empresariais. Pela manhã, será o da Embraer, e à tarde, um da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). No evento da manhã, o presidente comentou a entrada dos sauditas no Brics e destacou que um dos motivos que levou à entrada do país foi a perspectiva de fortalecimento do banco do bloco de países.

"Eu disse ao príncipe herdeiro (da Arábia Saudita Mohammad bin Salman) que a entrada da Arábia Saudita no Brics leva em conta que a Arábia Saudita precisa ajudar a fortalecer o banco do Brics", disse Lula no discurso.

"Para que a gente possa mudar a faceta dos bancos multilaterais para que eles possam tratar de financiar o desenvolvimento dos países mais pobres sem taxas de juros escorchantes que terminam por matar qualquer possibilidade de investimento dos países", afirmou.

Lula também defendeu que ministros e empresários brasileiros não devem viajar apenas para vender os produtos do Brasil no exterior, mas também para comprar de outros países e fazer parcerias com outras nações.

O presidente também disse que o Brasil pode ampliar seu comércio exterior e colocou um objetivo nesta área para o final desta década.

"Acho que se o Brasil assumir a responsabilidade pelo tamanho que tem e pela importância que tem na geopolítica eu queria dizer aos nossos ministros e empresários aqui, a gente pode sonhar em 2030 termos uma balança comercial de US$ 1 trilhão", afirmou.

Segundo dados do governo federal, a balança comercial do Brasil até a terceira semana de novembro somou US$ 513,5 bilhões, para um saldo positivo de US$ 86,5 bilhões.

Lula visita Qatar antes da COP28

Em Doha, no dia seguinte, o presidente participará de fórum com empresários e de um encontro com o emir Tamim bin Hamad al-Thani. De lá, parte para a COP28.

Após a conferência do clima, Lula vai para a Alemanha no dia 3 de dezembro. Eles jantarão com o premiê Olaf Scholz e, no dia seguinte, o presidente brasileiro terá uma bilateral com seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, após nova reunião de trabalho com Scholz.

Deve haver assinatura de declaração conjunta e acordos. Há ainda a previsão de reunião com empresários e parlamentares.