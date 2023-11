Lira diz não haver conversa com o governo para mudar a meta fiscal

São Paulo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira (6) que não teve nenhuma conversa com o governo federal para mudar a meta fiscal prevista no arcabouço.

A equipe econômica persegue o alvo de zerar o déficit fiscal a partir do próximo ano. "Nosso foco é atingir a meta", disse Lira durante o evento Macro Day, organizado pelo BTG Pactual.

Presidente da República, Luiz Inacio Lula da Silva, ao lado do líder da Câmara dos Deputados, Arthur Lira - Evaristo Sa/AFP

A fala acontece em meio a discussões nos bastidores de alteração da meta fiscal do próximo ano, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer publicamente que a meta para 2024 não precisa ser de déficit zero, e que não vai congelar bilhões no início do próximo ano, afetando "obras que são prioritárias" para o país.

Lira disse que encarou a declaração como "natural", mas afirmou que a meta já está estabelecida e, se o país não conseguir cumpri-la, o governo vai ter que encarar as consequências previstas no novo arcabouço fiscal, com redução na proporção de alta das despesas em relação à arrecadação.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tem evitado cravar o déficit fiscal zero no próximo ano após as declarações recentes de Lula. Mas Lira afirmou nesta segunda que Haddad ratificou, em reunião, que pretende continuar perseguindo essa meta em 2024.

Além das medidas de aumento de receita, muitas delas dependentes da aprovação do Congresso Nacional, como a taxação de fundos exclusivo e offshores, Lira defendeu o corte de despesas. "Temos que começar a conter o crescimento de despesas públicas no Brasil", disse.

Segundo Lira, a reforma administrativa existe para essa finalidade.

Com informações da Reuters