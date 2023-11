Lula antecipa reunião com líderes do Senado, às vésperas de votação da Reforma Tributária

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu antecipar para esta segunda-feira (6) uma reunião com líderes de bancadas aliadas do Senado Federal.

O encontro vai acontecer às vésperas da votação da proposta de Reforma Tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta é uma das principais apostas da equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Lula durante reunião com líderes de bancadas aliadas da Câmara dos Deputados, na semana passada - Gabriela Biló - 31 out. 2023/Folhapress

A articulação pela pauta econômica é feita após o governo ter sofrido uma derrota recentemente no Senado, com a rejeição do nome de Igor Roque para a DPU (Defensoria Pública da União).

Por isso, Lula tem dito que pretende reforçar sua atuação na articulação política e dedicado maior atenção à Casa. Em café da manhã com jornalistas, há duas semanas, Lula assumiu parte da culpa pela derrota sobre a DPU, dizendo que não teve tempo para entrar na articulação política pela aprovação do nome.

Inicialmente, Lula faria na quarta-feira (8) uma reunião do Conselho Político da Coalizão com lideranças aliadas no Senado.

Na terça-feira (31), o presidente realizou o mesmo evento, mas estiveram presentes apenas presidentes de legendas aliadas e as lideranças da Câmara dos Deputados.

Na noite de sexta-feira, o mandatário recebeu no Palácio do Planalto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na sequência o mandatário foi para o Palácio da Alvorada e recebeu Haddad, para tratar dos temas discutidos com Pacheco.

Pacheco, por sua vez, teve reunião nesta segunda com o relator da Reforma Tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP); com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA); e com o líder no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Ao sair da reunião, Randolfe afirmou que um novo parecer seria divulgado por Braga nesta segunda —mas sem desvirtuar os principais pontos. Segundo ele, o governo está "contando os votos" e conversando com parlamentares da oposição.

"Algumas não vão ser acatadas. Outras [emendas] serão [acatadas] para inclusive a construção da maioria necessária para aprovação do texto da Reforma. Mas nada que desvirtue o cerne da Reforma", disse Randolfe.