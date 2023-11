Novo presidente da Caixa diz que Lula pediu bons profissionais para vice-presidências cobiçadas pelo centrão

Brasília

O presidente indicado para a Caixa Econômica Federal, o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, afirmou que as indicações para as vice-presidências do banco, alvos de disputa pelo centrão, são um "processo dinâmico" e evitou dar mais detalhes sobre a situação atual.

Carlos Vieira também disse que recebeu a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que essas indicações sigam um processo em que prevaleça a "governança" e os "bons profissionais".

Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, durante cerimônia no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 14 set. 2023/Folhapress

Vieira acompanhou uma reunião do ministro da Educação, Camilo Santana, com Lula para tratar da renegociação das dívidas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Após o encontro, ele disse a jornalistas que a sua posse está marcada para a próxima quarta-feira (8), em uma cerimônia no Palácio do Planalto.

"Vamos fazer a coisa da melhor forma possível. Temos orientações do presidente Lula para a gente fazer com que se prevaleça a governança, os bons profissionais. Minha origem é lá [na Caixa Econômica Federal], fiz toda a trajetória que um executivo poderia fazer na Caixa. Estou honrado para essa função. A vida é dinâmica", afirmou.

Carlos Vieira é indicado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Em entrevista à Folha, em setembro, Lira disse que a presidência da Caixa "faz parte do acordo com os partidos".

O presidente da Câmara se referia ao acordo para a entrada do centrão no governo, que resultou no ingresso dos novos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e André Fufuca (Esporte).

Questionado na mesma entrevista se a indicação para a Caixa era uma porteira fechada, com todas as 12 vice-presidências do banco, Lira apenas respondeu que "esse foi o acordo".

Na quarta-feira (25), Lula demitiu a então presidente da Caixa, Rita Serrano, para abrir espaço para o indicado de Lira.

No mesmo dia ele indicou Carlos Vieira para o posto.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo", disse a nota do Palácio do Planalto, sem mencionar a palavra demissão.



A nota diz ainda que Serrano cumpriu missão importante, "com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio".