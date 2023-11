Remédios para perda de peso viralizam nos EUA mesmo com pouca publicidade

Bloomberg

Os remédios para perda de peso estão por toda a parte. No Oscar deste ano, o apresentador Jimmy Kimmel mencionou o Ozempic em seu monólogo de abertura. Anúncios do Wegovy se tornaram parte da paisagem do metrô de Nova York. E o Zepbound, um novo remédio para perda de peso que fará sua estreia nos EUA em breve, está entrando em um mercado onde é praticamente garantido que se torne um sucesso da noite para o dia.

Mas os típicos anúncios de TV e jingles cativantes não são o que está por trás da loucura pelos remédios supressores de apetite da Novo Nordisk e da Eli Lilly. A indústria farmacêutica, na verdade, mal precisou levantar um dedo.

Em vez disso, uma combinação de cultura pop, redes sociais e vendedores terceirizados em busca de lucro ajudaram a transformar os remédios para perda de peso em marcas conhecidas que rivalizam com o Viagra e o Prozac.

Linha de produção do medicamento Ozempic em fábrica da Novo Nordisk, na Dinamarca - Tom Little - 26.set.2023/Reuters

As prescrições nos EUA para Ozempic, Wegovy e Mounjaro aumentaram 300% em apenas dois anos, colocando os remédios no caminho para se tornarem alguns dos mais vendidos de todos os tempos. As fabricantes de remédios estão lutando para acompanhar a demanda.

Não é que a Lilly e a Novo não estejam promovendo seus remédios de forma alguma. De janeiro a novembro, a Lilly e a Novo gastaram juntas US$ 218 milhões em comerciais para Ozempic e Mounjaro, remédios para diabetes que se tornaram populares para perda de peso, de acordo com o iSpot.tv.

Mas juntas as empresas representam apenas 3,7% dos impressionantes US$ 5,8 bilhões que as empresas farmacêuticas gastaram em anúncios na TV este ano. O Wegovy, remédio para perda de peso da Novo, nem mesmo teve sua estreia nacional na TV ainda, de acordo com o iSpot.tv.

Os anúncios que foram ao ar para Ozempic e Mounjaro descrevem os remédios como intervenções médicas para pessoas que sofrem de diabetes, e não como uma pílula milagrosa para emagrecer que pode ajudar qualquer pessoa a ficar magra.

As empresas farmacêuticas devem seguir regras rigorosas quando se trata de publicidade direcionada ao consumidor. Todos os novos remédios para perda de peso fazem parte de uma classe de medicamentos chamada agonistas do receptor GLP-1, que imitam os efeitos de comer alimentos.

Eles podem mudar a vida de pacientes com obesidade e diabetes, mas geralmente têm alguns efeitos colaterais indesejados, como náuseas e vômitos. E as fabricantes de remédios são proibidas, por exemplo, de comercializar produtos para usos não aprovados ou exagerar nos benefícios de um remédio.

Essas regras, no entanto, não impediram que terceiros, como empresas de telemedicina e spas médicos, alimentassem a loucura pelos remédios para emagrecer.

"Nenhum desses novos remédios para perda de peso está sendo comercializado de forma responsável", disse Joel Lexchin, professor associado de medicina familiar e comunitária da Universidade de Toronto.

Ozempic e Mounjaro, por exemplo, são aprovados pela FDA (Food and Drug Administration, equivalente à Anvisa nos EUA) apenas para diabetes, embora os médicos sejam livres para prescrevê-los para o que é conhecido como uso off-label.

Mas a empresa de telemedicina Ro espalhou pelo menos mil anúncios pelo sistema de metrô da cidade de Nova York na primavera passada, muitos omitindo detalhes importantes, como qual remédio eles estavam anunciando ou para que o remédio se destinava, em vez disso, simplesmente afirmando que estavam vendendo "uma injeção semanal para perder peso".

Os anúncios também apresentavam pessoas improváveis de se enquadrar na definição médica de obesidade, a população de pacientes para os quais os remédios para perda de peso são destinados. A Ro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas já afirmou no passado que tem como objetivo desestigmatizar o tratamento da obesidade.

Anúncios patrocinados de empresas de telemedicina no Google prometem perda de peso sem exercícios ou dietas. Enquanto isso, spas médicos às vezes tratam uma prescrição de remédio para perda de peso como um regime de bem-estar, oferecendo-o ao lado de Botox e remoção de pelos a laser.

"A mensagem indireta que as empresas estão transmitindo em seus anúncios direcionados ao consumidor é que qualquer pessoa que queira perder peso deve pedir ao médico o remédio", disse Lexchin.

As mídias sociais também alimentaram o entusiasmo, com vídeos muito assistidos de influenciadores e pessoas comuns que elogiam os benefícios para a perda de peso e outros benefícios à saúde que tiveram ao tomar os remédios.

O Zepbound ainda nem chegou ao mercado e já há uma grande expectativa em torno do novo remédio. O remédio é um concorrente do Wegovy. Antes mesmo de ser aprovado, as redes sociais estavam cheias de rumores. Quando a Lilly registrou a marca Zepbound, por exemplo, usuários do TikTok postaram vídeos opinando se era esse o nome do novo remédio para perda de peso da empresa antes mesmo de ser aprovado.

"Um problema da publicidade nas redes sociais é que muitos dos anúncios não exibem informações completas sobre os remédios, e os consumidores não costumam clicar em 'saiba mais' para se informar completamente sobre os riscos", disse Erin Willis, professora associada de publicidade na Universidade do Colorado Boulder.

A FDA não costuma regular a publicidade de medicamentos fora das próprias empresas farmacêuticas. Isso levou a uma imagem distorcida de quem pode —e deve— tomar medicamentos para perda de peso. O zeitgeist em torno dos medicamentos tem levado a escassez contínua de suprimentos.

Uma espécie de mercado negro de Ozempic também surgiu, à medida que os pacientes clamam pelos medicamentos. Farmácias de manipulação e spas médicos começaram a oferecer versões falsificadas de medicamentos para perda de peso a pacientes que podem não se qualificar para uma receita médica ou cujo seguro não os cobre.

"Uma paciente nos disse recentemente que conseguiu 'Ozempic genérico' em seu salão de cabeleireiro", disse Louis Aronne, especialista em obesidade da Weill Cornell Medicine em Nova York.

As preocupações com mensagens enganosas sobre medicamentos para perda de peso começaram a ter um efeito, embora pequeno.

A Ro temporariamente retirou seus anúncios no metrô de Nova York durante o verão americano, quando os pacientes estavam tendo dificuldade em obter suas receitas médicas para os medicamentos, disse o CEO Zachariah Reitano em uma entrevista na época.

O TikTok tem tentado reprimir o conteúdo que promove o uso de medicamentos para perda de peso. No início de julho, a plataforma começou a proibir temporariamente algumas contas que estavam postando sobre Ozempic e Mounjaro.

Não está claro quantas contas foram afetadas ou quanto tempo duraram as proibições, mas muitos dos criadores que disseram ter sido banidos parecem estar postando novamente. O que está claro é que a demanda por medicamentos para perda de peso não mostra sinais de desaceleração.

Toda essa demanda reprimida é uma grande oportunidade para o Zepbound. A Lilly disse que o Zepbound chegará ao mercado "depois do Dia de Ação de Graças". Se seus predecessores servirem de indicação, a empresa pode não precisar fazer muito para transformá-lo em um grande sucesso também.