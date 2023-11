Dona da Ozempic investirá US$ 2,3 bi em fábrica na França em meio a restrições na UE

Londres e Paris | Reuters

A Novo Nordisk anunciou nessa quinta-feira (23) um investimento de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,2 bilhões) para aumentar a produção de seus medicamentos para perda de peso e diabetes, altamente populares, em Chartres, na França, à medida que corre para atender à demanda crescente.

O investimento aumentará significativamente a capacidade de produção dos medicamentos atuais, incluindo Ozempic e Wegovy, bem como outros tratamentos para obesidade em desenvolvimento, disse a empresa farmacêutica dinamarquesa.

Caneta de Ozempic usado em tratamento contra diabetes - Tom Little - 26.set.2023 / Reuters

A Europa tem sofrido com a falta de Ozempic, utilizado no combate contra diabetes e que usa o mesmo ingrediente (semaglutida) do medicamento para perda de peso Wegovy, que ainda não está amplamente disponível na Europa.

A farmacêutica impôs restrições ao uso de Ozempic na União Europeia nesta semana, pois o medicamento também é procurado para tratamento de obesidade, apesar de não haver comprovação de sua eficácia neste caso.

A Alemanha está considerando proibir a exportação do medicamento. A Bélgica proibiu as prescrições da injeção semanal, a menos que sejam para pacientes com diabetes tipo 2.

O governo britânico tentou em julho impedir que o Ozempic chegasse às pessoas que desejam perder peso, mas reportagem da Reuters descobriu que consumidores sem diabetes ainda estão comprando o medicamento para perda de peso.

O anúncio de quinta-feira ocorre depois que a Novo Nordisk anunciou no início deste mês um investimento de US$ 6 bilhões em sua terra natal, a Dinamarca, para aumentar a produção.

Vitória para Macron na França

O investimento da farmacêutica também é um impulso para o presidente da França, Emmanuel Macron, à medida que uma desaceleração econômica global ameaça desfazer o progresso feito nos últimos anos para reduzir o desemprego no país.

O escritório de Macron disse aos jornalistas antes do anúncio que ele convenceu o CEO da Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen, a fazer o investimento durante sua cúpula "Escolha a França" no início deste ano. A empresa não comentou imediatamente sobre isso.

Emmanuel Macron, presidente da França, visita fábrica da dona da Ozempic na França - Mohammed Badra/Reuters

O investimento espelha uma medida semelhante da concorrente americana Eli Lilly, que na semana passada anunciou planos para construir um local de fabricação de US$ 2,5 bilhões (R$ 12,22 bilhões) na Alemanha em resposta à demanda crescente por seus novos tratamentos para diabetes e obesidade.

Analistas estimam que o mercado de medicamentos para obesidade valerá até US$ 100 bilhões (R$ 488,7 bilhões) até 2030.

A Novo disse que o investimento na França aumentará significativamente sua capacidade de fabricação de vários tipos necessários para produzir seus medicamentos para perda de peso e diabetes da classe de medicamentos GLP-1. Isso inclui o trabalho especializado de enchimento das canetas de injeção com o ingrediente ativo semaglutida, além da montagem e embalagem das canetas de injeção.

A Novo afirmou no início deste mês que está aumentando sua capacidade interna de fabricação para encher as canetas de injeção de Ozempic e da versão europeia de Wegovy, mas não deu detalhes.

A empresa emprega quase 2.000 pessoas na fábrica de Chartres, a oeste de Paris. O investimento deve criar mais 500 empregos, disse a Novo. A construção já começou e será concluída entre 2026 e 2028.