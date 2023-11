Taylor Swift se destaca em relatórios financeiros de Wall Street

Bloomberg

Na quinta-feira (18), uma nota de pesquisa de Jonathan Krinsky, do banco de investimento BTIG, chegou às caixas de entrada com o título "Agora temos sangue ruim". No dia anterior, uma nota de David Kostin, do Goldman Sachs, começou com "Tudo o que você tinha que fazer era ficar."

Para os não iniciados, os títulos são jogos de palavras com músicas de Taylor Swift. Não são ainda as únicas referências do gênero em Wall Street: o apelo de sucesso estrondoso da cantora está transformando uma série de vendedores em super fãs "Swifties".

"Wall Street tem sido conservadora por tanto tempo, é refrescante", disse Callie Cox, da eToro, que se considera uma Swiftie. A analista de investimentos dos EUA tem ingressos para ver Swift em um show em Madri no próximo ano.

A cantora Taylor Swift em show no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro - Alexandre Cassiano/Agência O Globo

O reinado de Swift no auge da cultura pop tem sido uma das maiores histórias deste ano, não apenas no mundo da música. Sua turnê Eras, que quebrou recordes em todo o país, foi creditada por impulsionar a economia dos EUA este ano. Suas músicas - novas e antigas - estão recebendo milhões de streams; um filme baseado em sua turnê ultrapassou US$ 200 milhões na bilheteria global; e sua mera presença em um jogo de futebol estrelado por seu suposto namorado Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, impulsionou as classificações da NFL e as vendas de sua camisa.

Steve Sosnick estava jantando com cinco amigos esta semana, e o nome de Swift foi mencionado mais de uma vez. "Um cara zombou dela, e os dois que levaram as filhas para vê-la o calaram", disse o estrategista-chefe da Interactive Brokers. "Ela é uma força econômica - pergunte a Jay Powell - e um verdadeiro fenômeno. Eu me pergunto se isso é o que era a Beatlemania".

Para Swift, 2023 tem sido um ano definidor. A Bloomberg Economics estima que a megastar —juntamente com uma turnê de Beyoncé e os filmes "Barbenheimer"— possa ter contribuído com até US$ 8,5 bilhões para o crescimento dos EUA no terceiro trimestre.

O debate sobre suas habilidades de impulsionar o PIB até trouxe uma menção no Beige Book de junho do Federal Reserve Bank da Filadélfia, que disse que ela ajudou a impulsionar o crescimento da economia da cidade. A Bloomberg agora estima que o estrelato de Swift a catapultou para o grupo de bilionários.

Thomas Simons, da Jefferies, publicou uma nota no início desta semana após a divulgação das estatísticas de inflação de outubro, que ficaram abaixo das previsões. Isso também pode estar relacionado à vencedora de 12 prêmios Grammy, segundo ele. "Correndo o risco de atribuir mais um lançamento de dados econômicos a Taylor Swift, é provável que o fim de sua recente turnê de shows esteja permitindo que os preços se estabilizem em uma trajetória mais baixa", escreveu Simons.

Na StoneX, Vincent Deluard diz que as tendências de gastos com cartão de crédito em desaceleração e as recentes orientações negativas de lucros das empresas "sugerem que o consumidor americano normalmente resiliente está passando por uma ressaca pós-Swift". Uma nota desta semana do diretor de estratégia macro global —intitulada "Da ressaca de Taylor Swift ao QE 2026: um roteiro macro"— veio com letras de duas de suas músicas menos conhecidas, "Dress" e "Death By a Thousand Cuts".

Não é comum que analistas e estrategistas tentem criar títulos cativantes para suas pesquisas, diz Sosnick. Mas há algo chamado exagero. Se "os analistas estão invocando o nome dela e letras de suas músicas para destacar seus artigos da enxurrada de relatórios diários, então é meio sem graça", disse ele.