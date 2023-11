Pulseiras da amizade de Taylor Swift viram febre na 25 de Março e em lojas online

São Paulo

"Não sei quem é Taylor Swift, só sei que estamos vendendo", afirma Francisca Otília, funcionária de uma loja de bijuterias na rua 25 de Março, na região central de São Paulo.

Desde o anúncio do show da cantora americana, aumentou a procura em lojas físicas e virtuais de peças para confeccionar as pulseiras da amizade ( friendship bracelets, em inglês), que são trocadas entre fãs durante os shows, com referências de músicas e álbuns da artista.

Loja na ladeira Porto Geral, região da 25 de Março, que vende miçangas para fazer as pulseiras da amizade - Jardiel Carvalho - 17.nov.23/Folhapress

As lojas de bijuterias da região da 25 de Março identificaram aumento de vendas desde novembro de itens como miçangas lisas, pedrinhas com letras e fios de silicone de 0.8 mm. A loja Charme, por exemplo, separou uma prateleira desses itens só para esse público.

Maria Cláudia, 26, começou uma semana antes seus preparativos para a apresentação da cantora em São Paulo, na próxima sexta (24), e se diz ansiosa para trocar os braceletes com outros fãs.

"É uma experiência bacana, torna o show diferente de outros e acaba aproximando o pessoal, porque é mais do que uma pulseira. Não é só você e seus amigos, é você e todo mundo que está ali", disse.

A moda das pulseiras da loirinha, apelido carinhoso dado pelos fãs de Taylor Swift, começou em 2009, durante a turnê do álbum "Fearless" e chamou atenção da própria cantora, que referenciou o fenômeno na música "You're On Your Own, Kid" de 2022.

A vendedora da Maniago Bijoux Francineide Batista diz que, na última semana, muitos fãs foram até a loja com os braços cobertos de pulseiras.

"Eles vêm, ficam falando do show e como cada cor de pedra representa um álbum diferente da menina [Taylor Swift], mas no fim a gente continua sem entender nada mesmo", disse ela, em tom de brincadeira.

A procura também aumentou no ecommerce. A Amazon registrou alta de 60% em vendas de miçangas com letras, lisas e kits em novembro na comparação com outubro deste ano.

Na Shopee, o aumento foi de cerca de 120% para miçangas e de 190% para os braceletes da amizade que já são vendidos prontos.

Já o Mercado Livre informou que o crescimento foi de 74% nas buscas por "miçanga" em outubro e novembro de 2023 em comparação com os mesmos meses de 2022.

O Rio de Janeiro é a primeira parada do The Eras Tour no Brasil, com shows entre esta sexta-feira (17) e domingo (19) no estádio Engenhão. A estadia da artista deve gerar R$ 158 milhões para a capital carioca entre venda de ingressos e gastos dos fãs, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico.