Black Friday das varejistas tem parceria com emissoras de TV, celebridades e influenciadores

O mix entre mídias tradicionais e redes sociais, o uso de influenciadores e celebridades e (claro) as promessas de descontos de até 80% são o ponto em comum nas estratégias das principais varejistas brasileiras para a Black Friday.

Na frente mais tradicional de divulgação de ofertas, a Casas Bahia está veiculando suas ações para a data na rede Record, em inserções nos programas Hora do Faro e no reality show A Fazenda. O Magazine Luiza lançou sua campanha no Domingão do Huck, da Globo, com Dona Déa Lúcia, mãe do ator, diretor e humorista Paulo Gustavo. Já o Mercado Livre tem trabalhado com o apresentador Marcos Mion, também da Globo, com aparições em novelas e no programa Mais Você.

No resgate de suas origens anunciado em setembro, a Casas Bahia trouxe de volta o slogan "dedicação total a você" e seu garoto-propaganda, o ator Fabiano Augusto. Agora, para a data de promoções, o grupo tenta apelar à memória afetiva de seus consumidores.

"A nossa felicidade é a Black Friday das Casas Bahia". O refrão, que talvez não faça sentido para consumidores mais jovens, é uma adaptação da música "Chopis Centis" do grupo satírico Mamonas Assassinas e um hit nos anos 1990.

"Todo mundo tem uma história com a Casas Bahia, alguém que você admira também comprou móveis na Casas Bahia", diz Vivian Zwir, diretora de marketing do grupo, citando a atuação dos influenciadores que estão trabalhando na campanha.

Para equilibrar o corte etário da campanha, a rede também fechou com Bruno Matos, que interpreta a entrevistadora debochada Blogueirinha.

"Ela traz a aproximação do mundo digital, algo que a gente tem caminhado para fazer. É legal resgatar o passado, mas também falando com o presente e com o futuro", diz Vivian.

Blogueirinha estará na live de cerca de duas horas programada pela varejista para esta quinta (23), a partir de 19h, ao lado do apresentador Rodrigo Faro e de seu garoto-propaganda Fabiano Augusto.

A transmissão será feita a partir da loja da marginal Tietê e veiculada nas redes sociais TikTok e Instagram. Essa unidade ficará aberta ininterruptamente e, segundo Vivian, haverá shows sertanejos e uma praça de alimentação para atender os consumidores.

Uma área voltada à beleza será montada e, nela, será possível testar produtos.

Na estratégia do Magalu, o contato com o mundo digital veio com o canal PodPah. Igão e Mitico, como são conhecidos os apresentadores Igor Cavalari e Thiago Marques, comandarão o primeiro "podcommerce", uma variação dos livecommerce, as ações de vendas em transmissões nas redes.

Cinco estúdios serão usados durante a ação. Diogo Defante, do Rango Brabo (que integra a grade do Podpah), e Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, são alguns dos convidados.

As redes Magalu e Casas Bahia também terão ações com seus influenciadores da casa. A Lu, da primeira, e CB e Pin, da segunda.

Otimismo após 2022 de recuo

A Casas Bahia não abre o quanto espera vender na edição deste ano. Em 2022, a data foi um naufrágio para quase todas as grandes varejistas, contaminada por ressaca econômica da pandemia e Copa do Mundo. Para este ano, o clima é mais otimista.

Além da live nacional realizada em São Paulo, mais cedo, a partir de 17h, as fanpages locais da rede farão transmissões de suas ofertas. Vivian Zwir diz esperar que todas as categorias do "core business" tenham bons resultados, mas que não há dúvidas de que, por enquanto, vem sendo "a Black do ar-condicionado".

Na corrida para se diferenciar de suas concorrentes, a rede de lojas promete entrega rápida –cerca de 15% do que é vendido é entregue no mesmo dia, diz a empresa, e nas condições de pagamento. A companhia aceita Pix, crediário (que permite o parcelamento sem juros em até 24 vezes) e o cartão próprio, que divide as compras em até 30 meses.

No Mercado Livre, a expectativa é bater o crescimento de 19% registrado em 2022. A gigante do ecommerce foi uma das poucas a registrar aumento nas vendas no ano passado. O Magalu também não divulga projeções de crescimento, mas, no marketing, a rede diz ter preparado a maior campanha em alcance de potenciais consumidores.