Washington Post nomeia William Lewis como CEO

Reuters

William Lewis, ex-CEO da Dow Jones e editor do The Wall Street Journal, foi nomeado CEO e editor do The Washington Post, informou o veículo no último sábado (4).

O Washington Post disse que projeta encerrar o ano com uma perda de US$ 100 milhões. O editor acrescentou que os executivos estão oferecendo pacotes de demissão em toda a empresa na tentativa de reduzir o número de funcionários em cerca de 10% —espera-se que a redação diminua para cerca de 940 jornalistas.

Céu da manhã ilumina o Capitólio dos Estados Unidos, em Washington. - Reuters

A nomeação de Lewis ocorre em um momento em que a indústria de mídia está lidando com um mercado publicitário lento, baixa confiança nas notícias e desenvolvimentos na tecnologia de Inteligência Artificial generativa, que ameaçam mudar a forma como as pessoas encontram e consomem informações.

Lewis assumirá suas funções em 2 de janeiro de 2024, substituindo Patty Stonesifer, que se tornou CEO interina em junho. O Post é de propriedade do bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos.

De acordo com um e-mail de 10 de outubro enviado por Stonesifer à equipe e visto pela Reuters, após uma revisão, Stonesifer e a alta administração determinaram que as projeções anteriores do Post para tráfego no site, assinaturas e crescimento da publicidade nos últimos dois anos e até 2024 eram "excessivamente otimistas". Não está claro por que essas projeções estavam erradas.

Stonesifer substituiu Fred Ryan, que renunciou em agosto após nove anos como editor e CEO.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Durante o mandato de Ryan, o Post aumentou suas assinaturas digitais, ganhou 13 prêmios Pulitzer e lançou a plataforma digital baseada em nuvem Arc XP, que atende a mais de 1.900 sites em 28 países, disse a empresa em junho.

Em um artigo sobre a saída de Ryan, o Post informou que a maioria de sua receita agora vem de seus negócios digitais e possui cerca de 2,5 milhões de assinantes digitais, uma mudança em relação à contratação de Ryan em setembro de 2014, quando a maioria da receita vinha de seus negócios impressos.