Aplicativo Temu fisga consumidores dos EUA pelo dobro do tempo da Amazon

Consumidores dos EUA estão gastando no Temu, gigante das compras online que é similar à Shopee no Brasil, quase o dobro de tempo do que nos aplicativos de grandes concorrentes como a Amazon, segundo pesquisa da Apptopia.

Em média, os usuários passaram 18 minutos por dia no aplicativo Temu no segundo trimestre, em comparação a 10 minutos para a Amazon e 11 minutos para o AliExpress, da Alibaba, com base na análise de dispositivos da Apptopia.

Entre os usuários mais jovens, o tempo gasto no Temu foi de 19 minutos, segundo a pesquisa. A plataforma pertence à empresa chinesa PDD Holdings.

Logo do Temu, plataforma de compras da chinesa PDD Holdings - Florence Lo - 26.abr.2023/Reuters

O tempo gasto no Temu, ou engajamento do usuário, continua a aumentar, estendendo seu aumento até outubro para cerca de 22 minutos e ampliando a diferença com gigantes do comércio dos EUA como a Amazon, Walmart e Target, de acordo com o relatório.

Isso coloca o engajamento do Temu "em uma classificação própria", disse o relatório.

O Temu está interessado em transformar compradores que buscam pechinchas em clientes recorrentes que impulsionarão o crescimento sustentável das vendas.

Um aplicativo viciante é fundamental para a estratégia. Ele permite que os usuários joguem para ganhar recompensas, incluindo girar uma roleta para ganhar um cupom —que aumenta de valor se você comprar algo dentro de 10 minutos.

O aplicativo Temu está disponível em mais de 40 países, embora nenhum tenha aderido a ele como os clientes nos EUA, onde é o aplicativo mais popular da Apple na maioria dos dias deste ano e as vendas ultrapassaram a gigante do fast fashion Shein.