Carro de luxo que custa R$ 1,3 milhão é lançado pela Bentley

A Bentley apresentou nesta terça-feira (12) um carro esportivo de luxo Bentayga EWB, que custará a partir de US$ 260 mil (cerca de R$ 1,3 milhão), na Coreia do Sul.

O modelo foi lançado em Seul e a montadora tenta aproveitar o interesse dos sul-coreanos em produtos de luxo e seguir o caminho da concorrente Lamborghini e da empresa de moda Louis Vuitton.

Apresentado na Bentley Tower em Seul, a linha Extended Wheel Base é 180 milímetros mais comprida do que um Bentayga normal, criando um maior espaço interno. O SUV vem equipado com um motor V8 de 4.0 litros, chega a atingir uma velocidade máxima de 290 km/h (190 mph) e pode acelerar de 0 a 100 km/h em 4s6.

No interior do veículo, os assentos se ajustam automaticamente à temperatura e à postura, enquanto o motorista pode sair do carro antes que ele estacione sozinho. O modelo Azure começa em 340 milhões de won (cerca de US$ 260 mil).

O diretor da divisão de marca da Bentley Motors Korea, Christian Schlick, afirmou que a Coreia do Sul é "o mercado mais importante" na Ásia e está recebendo atenção da montadora.

O Bentayga EWB tem opção de 60 cores externas, 15 cores de estofamento em couro, 10 folheados artesanais e uma escolha de rodas de 21 ou 22 polegadas em uma variedade de acabamentos, além de inúmeras opções para personalizar o carro.

Os coreanos "preferem não ter os mesmos carros que seus vizinhos e amigos", afirmou Schlick. "Portanto, estamos oferecendo milhões e bilhões de oportunidades para customizar nossos carros", disse o diretor.

A Bentley registrou vendas recordes na Coreia do Sul em 2022, entregando 775 carros —o maior número na Ásia fora da China e o quinto maior do mundo.

No ano passado, a montadora inaugurou um prédio de 10 andares, chamado Bentley Tower, em Seul, para oferecer uma loja completa para clientes, desde a compra de veículos novos até o serviço pós-venda e a certificação de carros usados.

A Bentley se junta a uma série de fabricantes de carros de luxo e marcas de consumo que lançam produtos e eventos especiais para os consumidores sul-coreanos, que já foram classificados pelo banco Morgan Stanley como "os maiores gastadores per capita do mundo em produtos de luxo em 2022".

A Lamborghini espera ter vendas recordes no país em 2023, enquanto a Ferrari sediou em junho sua primeira feira de automóveis asiática em Seul.

A Bentley também está lançando um versão para a Coreia do Sul do sedã Continental GT, com o interior dele projetado em colaboração com o artista local Ha Taeim. Apenas 10 carros serão produzidos para entrega no primeiro semestre de 2024.

"Estamos em um bom caminho", avaliou Schlick sobre as perspectivas de venda no país. "Ainda não sei como os mercados vão terminar, mas acredito que ainda estamos em uma posição muito forte dentro da Ásia".