China aumenta submissão de Banco Central ao Partido Comunista

A influência do antigo banco central poderoso da China diminuiu à medida que Pequim intensifica uma campanha para centralizar o controle do partido comunista sobre a regulação financeira.

Algumas das atribuições anteriormente detidas pelo Banco Popular da China foram assumidas por um órgão de supervisão do partido e por um órgão regulador financeiro reformulado, à medida que Pequim redefine seu modelo de crescimento.

O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, participa da plenária do Comitê Internacional de Finanças Monetárias em Marrakech, no Marrocos - Susana Vera - 14.out.23/Reuters

Embora o banco central mantenha um papel vital nos mercados monetários diários, seu governador agora ocupa uma posição hierárquica inferior em relação aos chefes de alguns dos bancos que o PBoC (sigla do banco em inglês) costumava regular.

Analistas afirmaram que as mudanças, parte de uma reestruturação sob o presidente Xi Jinping, diminuiriam a influência do PBoC na formulação de políticas domésticas, bem como seu papel como canal de comunicação com reguladores e mercados globais.

"Uma das maiores vítimas da nova arquitetura financeira é o status diminuído do PBoC", disse George Magnus, associado do China Centre da Universidade de Oxford.

Ele acrescentou que "as tendências reformistas e modernizadoras do PBoC" haviam sido "uma espécie de cavalo de Troia que permitiu ao governo experimentar a liberalização financeira e integrar outros mecanismos orientados para o mercado em um sistema dominado pelo Estado".

No entanto, agora o banco central está sendo empurrado para o lado enquanto a China lida com um crescimento lento pós-pandemia e uma crise crescente da dívida que afeta o setor imobiliário e os governos locais.

"O PBoC, em particular, tem sido bastante cauteloso em voltar ao antigo modelo de investimento financiado por crédito como forma de impulsionar o crescimento", disse um acadêmico estrangeiro que recentemente se reuniu com os principais reguladores financeiros da China, incluindo Pan Gongsheng, o novo governador do banco central.

Embora o banco central sempre tenha operado sob os auspícios do Conselho de Estado da China, sua autoridade em questões financeiras estava firmemente estabelecida. Era visto como um centro de talentos no aparato de formulação de políticas da China, com seus tecnocratas desempenhando um papel fundamental na elaboração de regulamentações financeiras nas últimas três décadas.

Reformadores como o ex-governador Zhou Xiaochuan, que liderou o banco por 15 anos a partir de 2002, também estabeleceram conexões pessoais próximas com colegas estrangeiros, incluindo o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson.

Mas desde março, Pequim efetivamente colocou o PBoC sob o controle de um órgão de supervisão liderado pelo partido comunista —a Comissão Financeira Central— que possui quase cem funcionários responsáveis pelos assuntos financeiros.

He Lifeng, vice-primeiro-ministro do país e novo czar econômico e financeiro, chefia o escritório da CFC, que terá voz nas principais nomeações do PBoC. Ele se reporta a Li Qiang, primeiro-ministro da China, o chefe formal da CFC e o principal responsável pela economia e assuntos financeiros da China, de acordo com declarações oficiais.

Pequim também criou a Administração Nacional de Regulação Financeira —uma versão reformulada do órgão regulador bancário e de seguros— para supervisionar todas as atividades financeiras, exceto a indústria de valores mobiliários.

A NAFR (sigla em inglês para a agência) absorverá mais de 1.600 filiais de nível municipal do PBoC, de acordo com duas pessoas informadas sobre o processo. O banco central possuía 1.761 dessas filiais no final de 2021.

O PBoC também tem sido alvo de uma campanha anticorrupção que dura anos. Fan Yifei, ex-vice-governador, foi afastado do cargo no ano passado após ser investigado por corrupção. Sun Guofeng, chefe do departamento de política monetária do banco central, está sob investigação desde maio de 2022.

O trabalho de supervisionar novas atividades financeiras, como o sistema de pagamento eletrônico Alipay do Ant Group, extremamente popular, e a má conduta financeira, foi parcialmente transferido para a NAFR. Isso significa que aprovações administrativas e supervisão diária de grupos como Citic e Everbright ficam a cargo de funcionários da NAFR.

Como parte da reorganização de pessoal, Pan, um experiente banqueiro central, foi nomeado governador do PBoC e chefe do partido em agosto, uma nomeação inesperada, uma vez que ele estava prestes a completar 60 anos, a idade de aposentadoria não oficial para muitos funcionários chineses.

A nomeação de última hora parece refletir um processo apressado e desorganizado, surpreendendo muitas pessoas internamente, de acordo com pessoas que trabalharam no PBoC.

Nos escalões inferiores, alguns assessores e chefes de departamentos de pesquisa, incluindo aqueles receptivos a reformas orientadas para o mercado, renunciaram ou foram marginalizados, disseram quatro pessoas informadas sobre o assunto.

Miao Yanliang, ex-economista-chefe da divisão de negociação da Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro, órgão regulador de câmbio estrangeiro da China sob o PBoC, juntou-se à CICC, a principal corretora de valores mobiliários do país, em março. O departamento que ele costumava liderar, que regularmente apresentava propostas de políticas ao então vice-premiê Liu He, agora enfrenta reformas.

Os presidentes de alguns bancos estatais, como Liao Lin, do Banco Industrial e Comercial da China, Gu Shu, do Banco Agrícola da China e Cai Xiliang, da China Life Insurance, agora também têm uma posição hierárquica superior à de Pan na hierarquia do Partido Comunista. Esses banqueiros são todos membros do comitê central do partido, enquanto Pan, apesar de ser um supervisor de fato das operações diárias desses bancos, não é.

Dada a importância da hierarquia no sistema chinês, isso coloca Pan em uma posição menos influente no planejamento de longo prazo dos assuntos financeiros da China. O PBoC e o Safe não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Analistas disseram que o PBoC agora pode apenas implementar políticas em vez de moldá-las.

O acadêmico estrangeiro que recentemente se encontrou com Pan disse que, embora os banqueiros centrais da China estejam "bem cientes" dos desafios econômicos do país, eles acreditam que não há muito mais espaço para estímulos monetários devido ao excesso de dívidas e à fraqueza do renminbi.

O PBoC também não tem se mostrado favorável a políticas como ferramentas de refinanciamento direcionado para apoiar pequenas empresas e a conclusão de imóveis inacabados. Muitos funcionários e analistas disseram que essas são medidas quase fiscais e temporárias que deveriam ser implementadas pelo Ministério das Finanças, e não pelo banco central.

No entanto, sob pressão do Conselho de Estado para melhorar o sentimento econômico, o banco central está usando cada vez mais essas ferramentas. Pan disse em um discurso em Hong Kong no mês passado que o banco aumentaria o uso delas. Essas medidas direcionadas de apoio ao crédito representaram 15% do balanço patrimonial do PBoC até o final de setembro.

Em seus esforços para impulsionar o crescimento, Pequim enfatiza incentivos fiscais como o principal meio de gerenciar a economia, com as taxas de juros como uma medida de apoio.

Mas alguns analistas alertam para os riscos de negligenciar problemas econômicos fundamentais e marginalizar o banco central.

"Ferramentas monetárias podem ser capazes de conter pressões no curto e médio prazo, mas não são suficientes para lidar com questões difíceis no longo prazo, como retornos decrescentes ao investimento, uma força de trabalho em declínio e um sistema de bem-estar social irregular", disse John Yasuda, professor assistente de ciência política na Universidade Johns Hopkins.

O PBoC argumentou contra a expansão do balanço patrimonial para rolar a enorme quantidade de dívida que vence todos os dias, disse Victor Shih, diretor do 21st Century China Center da Universidade da Califórnia, San Diego. "Com uma supervisão mais direta [do partido], talvez sua capacidade de resistir ao afrouxamento quantitativo seja diminuída", acrescentou.