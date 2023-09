Moeda chinesa atinge mínima em 16 anos após queda nas exportações em agosto

Pequim e Hong Kong | Financial Times

A moeda da China caiu para o seu ponto mais baixo em relação ao dólar desde 2007, depois que as exportações sofreram contração pelo quarto mês consecutivo em agosto. Esse é um sinal de como o setor industrial da segunda maior economia do mundo tem dificuldades para recuperar o ritmo.

O yuan caiu 0,1% e passou a ser negociado na faixa de 7,3259 yuanes por US$ 1 (R$ 4,98) nesta quinta-feira (7), abaixo dos níveis registrados durante os bloqueios nacionais da pandemia no ano passado, após um comunicado oficial mostrar que as exportações da China caíram 8,8% em agosto em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Nota de 20 yuanes sobre uma cédula de US$ 1, que vale nesta quinta-feira (7) R$ 4,98 - Dado Ruvic/Reuters

A queda nas exportações em agosto foi menos severa do que havia sido previsto, em 9,2%, segundo analistas consultados pela Reuters, e foi melhor do que a contração de 14,5% em julho, a pior desde o início da pandemia.

O comércio chinês impulsionou a atividade econômica durante os bloqueios, mas os exportadores têm enfrentado dificuldades neste ano, à medida que os clientes estrangeiros reduzem as compras em função da alta inflação global.

Enquanto isso, a moeda chinesa caiu quase 6% em relação ao dólar neste ano, à medida que dados econômicos decepcionantes e um dólar americano mais forte aumentaram a pressão sobre a taxa de câmbio, apesar de várias medidas diretas e indiretas adotadas pelas autoridades chinesas para desencorajar apostas contra a moeda.

"Desvalorizações abaixo desse limiar atual aumentam a possibilidade de o Banco Popular da China ajustar a faixa de câmbio para um nível mais fraco", disse Ken Cheung, estrategista-chefe de câmbio da Ásia do Mizuho Bank. O banco central da China estabelece um ponto médio de faixa de negociação diária em torno do qual o yuan pode flutuar 2% em qualquer direção em relação ao dólar.

"O ajuste do ponto médio fixado amanhã será um indicador bastante importante de se o PBoC está disposto a mudar sua abordagem para o gerenciamento da moeda e liberar esse poder de depreciação", disse Cheung.

O baixo ritmo no comércio e na indústria —dois dos principais motores de crescimento da economia— ocorre enquanto os formuladores de políticas chineses enfrentam preocupações de que a recuperação pós-pandemia não tenha decolado.

Pequim, contudo, se absteve de adotar medidas abrangentes de estímulo para reviver o crescimento, que cresceu apenas 0,8% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. A percepção de baixo interesse do consumidor levou à deflação de preços em julho, enquanto a atividade fabril desacelerou pelo quinto mês consecutivo em agosto.

A China revelou na semana passada suas medidas mais fortes recentes para sustentar um mercado imobiliário moribundo, mas analistas argumentaram que mais seria necessário para atingir a meta de crescimento anual do governo de 5%, já o menor alvo em décadas.

A autoridade aduaneira do país disse que as importações caíram 7,3% em agosto, em comparação com uma previsão da Reuters de uma queda de 9% e uma queda de 12,4% em julho. O superávit comercial de agosto foi de US$ 68,36 bilhões, uma queda de 13,2% em relação ao ano anterior.

As exportações de carros dispararam 104,4% durante o período de janeiro a agosto, refletindo a enorme produção de veículos elétricos da China, enquanto os embarques de petróleo bruto em volume aumentaram 14,7% em relação ao ano anterior e os volumes de importação de soja aumentaram 17,9%, disse a autoridade aduaneira.

A Associação das Nações do Sudeste Asiático —um bloco que inclui Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia e Vietnã— foi a maior parceira comercial da China em termos de yuanes nos primeiros oito meses do ano. O comércio total com a UE, EUA e Japão, seus próximos maiores parceiros comerciais, caiu.

Economistas disseram que os dados comerciais melhores do que o esperado mostraram que o processo de descarga dos estoques excessivos acumulados durante a pandemia estava gradualmente chegando ao fim.

"Não é apenas a China, mas se você olhar para os outros países asiáticos, os números do comércio de agosto deles também estão melhores", disse Robin Xing, economista-chefe da China no Morgan Stanley.

Analistas da Oxford Economics afirmaram que há sinais de que a forte queda nos semicondutores, um componente crítico do comércio na Ásia, está chegando ao fundo do poço. As exportações globais de carros também recuperaram os níveis pré-pandemia.

No entanto, eles alertaram que outros indicadores mostram uma "recessão comercial superficial" para o mundo este ano, seguida de uma recuperação modesta.

"Eles escreveram: "Outros impactos no comércio mundial decorrentes do comércio deprimido na China podem ser substanciais, desacelerando a expansão industrial na região e afetando os preços das commodities".