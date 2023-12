Como a crise imobiliária da China destruiu apostas que não poderiam dar errado

Seul | The New York Times

Uma das maiores empresas de investimento da China, a Citic Trust, tinha uma proposta clara para os investidores quando estava buscando levantar US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,2 bi) para financiar o desenvolvimento imobiliário em 2020: não há investimento chinês mais seguro do que imóveis.

O truste, braço de investimento do conglomerado financeiro estatal Citic, chamava a habitação de "lastro econômico da China" e "um investimento de valor indispensável". O dinheiro arrecadado seria destinado a quatro projetos da Sunac China Holdings, uma grande incorporadora.

Três anos depois, os investidores que colocaram seu dinheiro no fundo da Citic recuperaram apenas uma pequena fração de seu investimento. Três dos projetos de construção do fundo estão paralisados ou significativamente atrasados devido a problemas de financiamento ou vendas fracas. A Sunac deu calote e está tentando reestruturar sua dívida.

Escritório da Citic, uma das maiores empresas de investimento da China, em Pequim - Jason Lee - 23.jun.2017/Reuters

O desenrolar do fundo da Citic oferece uma visão dos problemas mais amplos enfrentados pelo setor imobiliário em crise da China. O que começou como uma queda no mercado imobiliário se transformou em uma crise total.

Os orçamentos dos governos locais, que dependiam da receita proveniente do setor imobiliário, foram desestabilizados. O choque para o sistema financeiro do país esgotou os mercados de capitais da China.

A interligação entre governo, instituições financeiras e empresas impulsionou o setor imobiliário da China por anos, abrindo caminho para a construção ininterrupta que levou o setor imobiliário a se tornar o maior setor da economia.

Mas os laços que antes impulsionavam o crescimento agora estão aprofundando a recessão à medida que os problemas se espalham pela economia.

Neste mês, a China South City Holdings, uma incorporadora estatal, alertou que não tinha fundos para pagar juros de sua dívida no exterior, e os investidores concordaram em reestruturar a dívida para evitar um possível calote. E a Hywin Wealth Management, uma grande investidora imobiliária, disse que teve que atrasar alguns pagamentos de resgate, citando "a recessão econômica".

A confiança no setor de investimentos já estava abalada. Em novembro, um gigante financeiro que gerencia US$ 140 bilhões (cerca de R$ 677,6 bi) em ativos, o Zhongzhi Enterprise Group, informou aos investidores que estava "gravemente insolvente".

A divisão de gestão de patrimônio do Zhongzhi começou a atrasar pagamentos aos investidores em julho e disse que tinha um déficit financeiro de US$ 36 bilhões (R$ 174 bi).

Por sua vez, o governo central da China se comprometeu neste mês a "resolver ativamente e prudentemente os riscos imobiliários" e ajudar as empresas a atender suas "necessidades razoáveis de financiamento".

Os problemas se tornaram grandes o suficiente para que parecesse que Pequim, que ainda não ofereceu ajuda a incorporadoras em dificuldades, finalmente estava sinalizando sua disposição de intervir depois que mais de 50 empresas deram calote em empréstimos desde 2021.

"Há três anos, ninguém poderia imaginar essa quantidade de calotes", disse Andrew Collier, diretor-gerente da Orient Capital, uma empresa de pesquisa econômica em Hong Kong. "É bastante impressionante."

Investidores estavam confiantes no setor imobiliário

Empresas de truste como a Citic são braços do chamado sistema bancário paralelo da China, que vendem produtos de investimento para empresas e indivíduos ricos.

Elas enfrentam poucos requisitos para divulgar publicamente informações sobre suas operações e, como grupo, gerenciam US$ 3 trilhões (R$ 14,5 tri) em ativos.

As incorporadoras dependiam das empresas de truste para conceder empréstimos e investir em negócios considerados muito arriscados pelos reguladores para os bancos tradicionais. Esses grupos transformavam os empréstimos em produtos de investimento que vendiam para empresas chinesas e indivíduos ricos, prometendo retornos lucrativos.

O mercado estava em alta quando a Citic Trust estabeleceu o Fundo de Participação Junkun, arrecadando US$ 1,7 bilhão (R$ 8,2 bi) para a Sunac usar.

Com os preços dos imóveis disparando, quando os projetos da Sunac avançassem e as propriedades fossem vendidas, os investidores receberiam seu dinheiro de volta, além de uma parte do lucro após três anos.

O retorno para o fundo Junkun, um dos centenas oferecidos pela Citic Trust, era potencialmente maior do que um investimento com retorno fixo, mas também havia mais risco.

Embora a Citic não garantisse quanto dinheiro os investidores ganhariam, ela incluiu em materiais de marketing um gráfico de "projetos semelhantes" da Sunac que haviam entregado retornos de dois dígitos.

Pelo menos era assim que deveria funcionar.

Celina Zhang disse que investiu cerca de US$ 420 mil (R$ 2 milhões), uma parte significativa de suas economias, neste fundo em 2020, porque a Citic Trust era uma marca confiável e grande.

Um gerente de investimentos da Citic praticamente garantiu que ela recuperaria seu principal e teria retornos anuais superiores a 7,5%, disse Zhang.

"Naquela época, eu estava bastante confiante no setor imobiliário", disse Zhang, 38, que mora na cidade chinesa de Shenzhen. "Os preços dos imóveis estavam subindo."

Mas, desde o início, os desenvolvimentos enfrentaram desafios. Os projetos eram uma combinação de propriedades residenciais e comerciais em três cidades do sul —Chengdu, Guiyang e Shaoxing— e uma em Xian, no centro da China. E, assim como o resto do mundo, a China estava lidando com a Covid. Restrições da pandemia causaram atrasos na construção e prejudicaram as vendas de imóveis.

A Citic Trust, em comunicado, disse que "protegeu firmemente os direitos e interesses legítimos de seus clientes" e fez "algum progresso" na minimização dos riscos decorrentes do mercado imobiliário. Ela se recusou a comentar sobre o fundo Junkun.

A Sunac não respondeu aos pedidos de comentário.

Governo ficou preocupado com o mercado

Também na época em que o fundo foi iniciado, os formuladores de políticas em Pequim, preocupados com uma bolha imobiliária e especulação imprudente, implementaram novas regras com o objetivo de conter o endividamento excessivo dos incorporadores.

Isso criou problemas de caixa para muitos incorporadores. Em maio de 2022, a Sunac disse que não conseguiu fazer um pagamento de títulos e alertou que não seria capaz de fazer outros pagamentos de dívidas.

O impacto nos investimentos da Citic foi drástico. A Citic Trust foi forçada a suspender a construção no projeto de Chengdu no ano passado.

Um funcionário da Citic Trust disse em uma reunião de investidores em novembro que fez isso porque sua pesquisa mostrou que a demanda permaneceria fraca por muitos meses, e os bloqueios da Covid tornaram a situação imprevisível, de acordo com uma gravação da reunião revisada pelo The New York Times. A Citic disse que temia que as vendas não pudessem acompanhar os custos de construção.

Quando o investimento da Citic venceu em outubro, Zhang disse que recebeu cerca de US$ 80 mil (R$ 387 mil) em pagamentos, embora não estivesse claro para ela se isso era juros sobre seu investimento ou parte do seu principal de US$ 420 mil.

Em novembro, a Citic Trust realizou a reunião para acalmar os investidores exigindo uma explicação pelo pagamento perdido em outubro.

Na reunião, um funcionário da empresa disse que os projetos ainda tinham algum valor e expressou esperança de que as políticas recentes do governo ajudassem —mesmo que, atualmente, não houvesse "efeito tangível óbvio".

O funcionário da Citic reconheceu que "todo o mercado não está bom agora", mas pediu paciência.