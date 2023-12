Nova série aborda caminho do profissional público da porta de entrada até a aposentadoria

São Paulo e Rio de Janeiro

Durante as próximas semanas, a Folha publica uma série de cinco reportagens com o tema Carreira Pública, que vai discutir a gestão de pessoas que seguem a jornada profissional em governos.

Serão abordadas fases do caminho do servidor no serviço público desde seu ingresso, acolhimento, plano de carreira até a aposentadoria.

Em parceria com a República.org —instituto que atua na pauta da melhoria da gestão de pessoas do serviço público—, a iniciativa, que foi gestada pela editoria Vida Pública, abordará questões que permeiam o debate sobre recursos humanos em níveis federal, estadual e municipal.

A gestão de pessoas é tema fundamental no setor público. São os profissionais que têm a capacidade de melhorar o serviço prestado pelo Estado ao cidadão e, muitas vezes, que lideram políticas públicas com potencial de transformação.

As reportagens vão mostrar desafios e caminhos para os novos e potenciais servidores, formas de melhorar o desempenho dos profissionais públicos e de elevar a qualidade de vida no trabalho.

A série ouve especialistas, estudiosos e agentes públicos de áreas diversas e pretende contribuir em discussões tanto para quem já atua em áreas de governos como para aqueles com interesse em ingressar no setor.

Em um dos textos, sobre contratação, o debate será sobre o avanço de diferentes modalidades de contratos no setor público, com a chegada de mais profissionais celetistas e terceirizados, discutindo as implicações da redução da estabilidade.

Em outro, será discutido como é realizado o acolhimento ao novo servidor público nos seus primeiros dias de trabalho e o encaminhamento dado a ele sobre responsabilidade e desenvolvimento no setor.

Por fim, a série vai mostrar como servidores lidam com as mudanças no regime previdenciário, que alterou as regras da aposentadoria.