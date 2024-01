Airbus avança à medida que os problemas da Boeing aumentam

The New York Times

A Airbus consolidou sua posição na semana passada como maior fabricante de aviões do mundo pelo quinto ano consecutivo, anunciando que havia entregue mais aeronaves e garantido mais pedidos do que a Boeing em 2023. Ao mesmo tempo, a Boeing tentava divulgar um enorme relatório de relações-públicas e crise de segurança causada por um quase desastre angustiante envolvendo sua linha de aviões 737 Max.

No longo duelo entre os dois rivais da aviação, a Airbus saiu muito à frente.

Plástico cobre a área da fuselagem do avião da Alaska Airlines onde estava a porta que explodiu - Mathieu Lewis-Rolland-5.jan.24/Getty Images via AFP



"O que costumava ser um duopólio tornou-se dois terços da Airbus e um terço da Boeing", disse Richard Aboulafia, diretor-gerente da AeroDynamic Advisory em Washington. "Muitas pessoas, sejam investidores, financiadores ou clientes, estão olhando para Airbus e veem uma empresa dirigida por pessoas competentes", completou. "O contraste com a Boeing é bastante profundo."



O incidente envolvendo o 737 Max 9, no qual um buraco se abriu na fuselagem de um voo da Alaska Airlines em pleno ar, foi o mais recente de uma série de falhas de segurança na aeronave da Boeing –incluindo dois acidentes fatais em 2018 e 2019– que estão ajudando indiretamente a impulsionar a sorte do gigante aeroespacial europeu.



À medida que a Administração Federal de Aviação amplia seu escrutínio sobre a produção do Max 9, a vantagem da Airbus provavelmente aumentará. As companhias aéreas iniciam processos de expansões massivas das suas frotas para responder ao aumento pós-pandêmico na procura de viagens aéreas globais e consideram a qual empresa recorrer.

As ações da Airbus, um consórcio com fábricas e escritórios em vários países europeus, dispararam para um recorde na última sexta-feira (12), depois que seu presidente-executivo, Guillaume Faury, disse que a empresa havia recebido 2.094 pedidos de novas aeronaves em 2023, o maior número em um único ano. Isso inclui os populares aviões A320neo de corredor único, principal concorrente do 737 Max.



A Boeing também relatou mais entregas e pedidos de aeronaves em 2023 do que no ano anterior, mas em um ritmo mais lento que o da Airbus. As duas empresas fabricam juntas a grande maioria dos jatos comerciais do mundo.



Faury se recusou a comentar diretamente em uma coletiva de imprensa sobre o último problema com a aeronave Max da Boeing. "Estamos monitorando muito de perto tudo o que resulta da investigação em andamento", disse ele.



A Airbus teve os seus próprios percalços: durante a pandemia, problemas na cadeia de abastecimento a forçaram a cortar a produção e a despedir trabalhadores, gerando uma perda de um bilhão de euros (R$ 5,40 bilhões pela cotação atual). Chegou a acordo para encerrar inquérito de corrupção em 2020 no valor de 4 bilhões de euros (R$ 21,5 bilhões). E em 2019 desistiu de fabricar o jato superjumbo A380 depois que as companhias aéreas exigiram modelos menores.



Desde o incidente de 5 de janeiro com o Max 9, as ações da Boeing caíram cerca de 20%, à medida que os investidores avaliam o tamanho do golpe que o desastre será. David Calhoun, presidente-executivo da empresa, disse esperar que 2024 fosse um ano de retorno. Em vez disso, a empresa está lutando para conter as novas consequências.

A Boeing disse na segunda-feira (15) que faria alterações nos processos de controle de qualidade em sua fábrica e na de um importante fornecedor, a Spirit AeroSystems, que instalou o plugue para portas de saída não utilizadas que explodiram no voo da Alaska Airlines. Na terça-feira (16), a Boeing anunciou ter nomeado um almirante aposentado da Marinha, Kirkland H. Donald, para avaliar o "sistema de gestão de qualidade" da empresa para aviões comerciais.



Embora ninguém tenha ficado ferido, o episódio da Alaska Airlines reacendeu questões sobre segurança que a Boeing vinha trabalhando para resolver depois que dois de seus aviões Max na Ásia e na África caíram em 2018 e 2019, matando 346 pessoas. Todas as aeronaves 737 Max ficaram paradas em todo o mundo durante dois anos, o que criou uma abertura incomum para a Airbus entrar e assumir mais negócios da Boeing.



Reportagens do The New York Times e outros revelaram pressão dentro da Boeing para competir com o jato A320neo da Airbus, um sucesso em rápido crescimento e com baixo consumo de combustível que pegou a Boeing desprevenida. A decisão da Boeing de construir o Max como uma variação do 737 porque seria mais rápido, mais fácil e mais barato do que começar do zero afetou o design e o desenvolvimento do avião, desempenhando um papel na sua história preocupante.

"Ao longo dos últimos anos, a equação econômica mudou a favor da Airbus", disse Philip Buller, analista de aviação do Berenberg Bank, com sede em Londres.



"As interrupções que têm afetado o Boeing Max fizeram com que ele parecesse uma aeronave menos confiável para se ter em sua frota", disse ele. "Portanto, os méritos de ser um pouco mais barato vão embora porque o Airbus é um avião mais confiável que você pode voar em vez de mantê-lo no chão."



As preocupações com a segurança custaram caro de outras maneiras para a Boeing. A empresa está sobrecarregada com quase US$ 40 bilhões (R$ 198 bilhões) em dívidas decorrentes da crise nas viagens da Covid e da anterior crise de segurança do 737 Max. Isso levantou questões sobre até que ponto a empresa investirá em aviões da geração futura, à medida que a Airbus busca uma liderança competitiva, disse Buller.



"Se você tem uma dívida de US$ 40 bilhões e um avião que é sua fonte de dinheiro fica preso porque a porta explodiu, é um sinal de que a administração não está investindo no futuro, mas no combate a incêndios hoje", disse ele.



À medida que as companhias aéreas continuam a aumentar as encomendas pós-pandemia de aviões para construir frotas maiores e mais novas, a Airbus parece estar a ampliar a sua liderança. Em dois grandes negócios, a Air India encomendou 250 aviões Airbus e a IndiGo, a maior transportadora da Índia, concordou em comprar 500. A empresa reportou uma carteira de encomendas de 8.600 aviões em 2023, em comparação com 5.626 da Boeing.

Os problemas da cadeia de abastecimento tornaram mais difícil para ambos construir aeronaves com rapidez suficiente. A Airbus entregou 735 aviões para transportadoras e empresas de leasing aéreo em 2023, no limite superior de sua meta e mais do que os 528 entregues pela Boeing. A Airbus está esgotada até o final deste ano para jatos de corredor único e até 2028 para seus aviões A350 de fuselagem larga, disse a empresa.

Com a expectativa de que a frota aérea global cresça um terço durante a próxima década –as transportadoras deverão operar 36.000 aeronaves até 2033, acima dos cerca de 27.400 jatos comerciais atuais– ambas as empresas procuram aumentar o volume a longo prazo.



Faury disse que a Airbus aumentaria a produção do A320neo para 75 jatos por mês em 2026, em mais uma tentativa de superar seu rival. A Boeing planeja aumentar a produção de 737 jatos para 50 por mês por volta de 2025.



Por enquanto, a Airbus permanece humilde, pelo menos publicamente.



Três dias antes do incidente da Alaska Airlines, um Airbus A350 da Japan Airlines foi engolido pelas chamas após colidir com uma aeronave da guarda costeira durante o pouso no Japão. O design e os materiais do Airbus foram creditados por evitar que o incêndio ferisse passageiros e tripulantes.

E a Spirit AeroSystems, que fabricou a tampa da porta da Boeing, também é uma importante fornecedora de vários tipos de aviões Airbus. Ela fabrica peças de asas para o A320 em uma fábrica na Escócia e painéis de seção central em sua fábrica na Carolina do Norte para a fuselagem do A350. Faury disse que a Airbus está acompanhando de perto a investigação regulatória dos EUA sobre a Boeing e seu fornecedor.



Ele minimizou as preocupações de que a corrida entre a Airbus e a Boeing para produzir mais jatos sob demanda nos próximos anos possa prejudicar a qualidade, dizendo que segurança, integridade e conformidade são os principais pilares da empresa.



Após os incidentes da Alaska Airlines e da Japan Airlines, "estamos todos muito concentrados, cada um no seu produto, para compreender, analisar e aprender todas as lições", disse Faury durante uma aparição separada na semana passada num encontro aeroespacial francês.



"Sempre nos perguntamos: o que isso diz sobre as precauções nas quais talvez não tenhamos pensado e nas quais precisamos pensar?", disse Faury. "Até que ponto isso poderia acontecer conosco?"