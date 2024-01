Americanas fechou 1 loja a cada 3 dias, demitiu 1/4 da equipe e caiu de vice para 5º lugar

São Paulo

Em 12 meses desde o maior escândalo contábil da história corporativa do país, a quase centenária Americanas se tornou uma empresa menor. Fechou uma loja a cada três dias, demitiu um quarto da sua equipe, deixou a vice-liderança entre as empresas mais lembradas pelo internauta na hora das compras para ocupar o quinto lugar, atrás da novata Shopee, além de ver o seu valor de mercado desabar de quase R$ 11 bilhões para R$ 785 milhões.

Ainda não se sabe qual foi o seu desempenho financeiro em 2023, uma vez que a varejista —que entrou em recuperação judicial poucos dias depois de apresentar "inconsistências contábeis" da ordem de R$ 20 bilhões em 11 de janeiro do ano passado— não divulgou os resultados trimestrais do ano passado.

Mas, a julgar pelos números de 2022, reapresentados no último mês de novembro, vai demorar para a empresa apresentar um lucro real: a Americanas fechou aquele exercício com um prejuízo de quase R$ 13 bilhões, um patrimônio líquido negativo de R$ 26,7 bilhões, além de uma dívida líquida de R$ 26,3 bilhões.

A empresa afirma que vai conseguir gerar caixa em 2025, mas especialistas em varejo ouvidos pela Folha acreditam que essa é uma missão quase impossível.

Fachada de loja Americanas Express em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. - Zanone Fraissat/Folhapress

"Ninguém sabe, realmente, se a antiga Americanas dava lucro", diz o sócio da consultoria Performa Partners, André Pimentel. Os números do balanço de 2021, que apresentavam ganhos de R$ 544 milhões, por exemplo, foram revistos para estampar um prejuízo de R$ 6,2 bilhões.

Em entrevista à Folha em novembro, o presidente da Americanas, Leonardo Coelho, afirmou que não podia precisar quando as fraudes contábeis começaram, mas havia números adulterados pelo menos desde 2015, ou seja, em oito exercícios anteriores.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Agora, a "nova Americanas" é uma empresa mais voltada a produtos de conveniência, como guloseimas, além de itens de limpeza e brinquedos, deixando os itens de maior valor agregado como linha branca, notebook e smartphones para os varejistas parceiros do seu marketplace , os "sellers".

"Mas é preciso levar em conta que os consumidores não têm a mesma confiança no site como tinham antes", diz José Daronco, analista da Suno Research. "Isso impacta diretamente o volume de vendas."

Pimentel levanta outra questão: "Será que a Americanas um dia vai dar lucro, se ancorando na venda de Bis e batatinha?". Na opinião do consultor —que trabalhou na reestruturação da Americanas no fim dos anos 1990, quando estava na Galeazzi & Associados e, antes disso, atuou na PwC, auditoria da Americanas quando estourou a crise— a tendência é que a Americanas "desidrate" de agora em diante.

De acordo com o último relatório de acompanhamento mensal dos administradores judiciais da varejista, com dados de 31 de dezembro de 2023, a Americanas soma 32.486 colaboradores sob o regime CLT. Em 12 de janeiro, dia seguinte ao anúncio das "inconsistências contábeis", a empresa somava 43.123 colaboradores, o que representa uma redução de 25%.

Em número de lojas, eram 1.880 em janeiro e hoje são 1.754. O fechamento de 126 pontos de venda em um ano representa cerca de uma loja encerrada a cada três dias. A medida é ruim não só para funcionários, como para fornecedores, que perdem pontos de venda e promoção de produtos.

"Essa velocidade no fechamento de lojas vai ser muito maior a partir de agora", afirma Pimentel. Na opinião do consultor, a Americanas teve pressa em aprovar o plano de recuperação judicial em 19 de dezembro, às vésperas do recesso do judiciário, para conter as contingências na Justiça, uma vez que o acordo impôs aos credores a cláusula de não litigância —ou seja, ninguém pode processar a empresa.

"Agora vem a realidade: um fechamento dramático no número de lojas, de centros de distribuição, com muito mais demissões. É para isso que vão servir os R$ 10 bilhões que ainda serão aportados pelos principais acionistas", diz ele.

O plano de recuperação judicial inclui o aumento de capital da companhia via emissões de novas ações. Serão R$ 12 bilhões para os acionistas controladores —o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles— e até R$ 12 bilhões para os bancos, que converterão a maior parte da dívida em ações, se tornando sócios da varejista.

"Mas o trio já investiu R$ 2 bilhões via empréstimo DIP", diz Pimentel, referindo-se ao modelo de empréstimo usado em recuperações judiciais (do inglês debtor-in-possesion financing, ou "financiamento do devedor em posse"). "A empresa só conseguiu continuar operando até agora por conta desse capital."

Procurada, a Americanas respondeu, via assessoria de imprensa, que a implementação do plano de recuperação judicial vai permitir a sua "reconstrução operacional e financeira, com retomada de crescimento e impacto imediato na preservação de milhares de empregos diretos e indiretos gerados em todo o país".

A companhia pretende nos próximos anos "continuar a ser o operador de varejo mais simples e diverso do país, com presença em todo o Brasil, suporte de uma robusta malha logística, um marketplace que privilegia a experiência de consumidores e sellers e o relacionamento próximo com seus milhares de clientes."