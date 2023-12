Musk termina 2023 como o mais rico do mundo, diz Bloomberg; 500 maiores patrimônios faturam US$ 1,5 trilhão no ano

Nova York | Bloomberg

Foi um ano de retorno para os mais ricos do mundo.

A fortuna combinada das 500 pessoas mais ricas aumentou em US$ 1,5 trilhão (R$ 7,27 trilhões) em 2023, recuperando totalmente os US$ 1,4 trilhão perdidos no ano anterior, de acordo com o ranking feito pela Bloomberg.

Mais uma vez, suas fortunas estavam intimamente correlacionadas ao desempenho das ações de tecnologia, que atingiram novos recordes em 2023, apesar dos temores de recessão, inflação persistente, altas taxas de juros e turbulências geopolíticas.

Os bilionários da tecnologia viram sua riqueza crescer 48% ou US$ 658 bilhões, impulsionados pela intenso interesse em torno da inteligência artificial.

Os cinco mais ricos do mundo

Posição Nome Patrimônio (em US$) 1° Elon Musk 232,39 bilhões 2° Bernard Arnault 178,98 bilhões Jeff Bezos 178,98 bilhões 4° Bill Gates 140,51 bilhões 5° Steve Ballmer 130,53 bilhões

Ninguém se saiu melhor do que Elon Musk, que ultrapassou o magnata francês do luxo Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, e voltou a ser a pessoa mais rica do mundo.

O CEO da Tesla e novo dono do X (antigo Twitter) aumentou o seu patrimônio em US$ 95,4 bilhões neste ano até os dados compilados nessa quinta-feira (28), impulsionado pelo sucesso da Tesla e da SpaceX.

No ano passado, a fortuna de Musk havia diminuído US$ 138 bilhões. Sua fortuna agora é de US$ 232,39 bilhões (R$ 1,1 trilhão), mais de US$ 50 bilhões acima de Arnault, que teve o patrimônio afetado pela desaceleração global na demanda por bens de luxo, o que afetou as ações da LVMH, dona de marcas como Louis Vuitton e Dior.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, adicionou mais de US$ 70 bilhões à sua carteira este ano e agora está empatado com Arnault em segundo lugar. A lista dos cinco primeiros é completada por Bill Gates (US$ 140,51 bilhões) e Steve Ballmer (US$ 130,53 bilhões).

Fora do top 5, o CEO do Meta, Mark Zuckerberg, viu sua fortuna aumentar mais de US$ 80 bilhões no ano.

No ano, alguns milionários sofreram grandes perdas. O bilionário indiano Gautam Adani viu sua fortuna reduzir em US$ 21 bilhões apenas em 27 de janeiro sozinho, o que resultou na perda de US$ 37,3 bilhões ao longo de todo o ano - depois do caso envolvendo Hindenburg Research ter derrubado o valor do Grupo Adani. No entanto, ele ainda possui uma fortuna de 11 dígitos.

Olhando para o futuro

O que o mundo reserva para as pessoas mais ricas em 2024? Embora seja impossível saber com certeza —poucos teriam previsto uma recuperação tão grande este ano— aqui estão alguns dos nomes para ficar de olho:

Miriam Adelson

Adelson, 78 anos, tornou-se a acionista majoritária da operadora de cassinos Las Vegas Sands, após a morte de seu marido Sheldon em 2021.

Depois de se manter discreta por um tempo, Adelson fechou um acordo neste ano para comprar uma participação majoritária de US$ 3,5 bilhões no Dallas Mavericks, time da NBA (liga americana de basquete) e cortejou a candidata presidencial republicana Nikki Haley. Sua fortuna subiu para US$ 34,3 bilhões.

Françoise Bettencourt Meyers

Como herdeira da fortuna da empresa de cosmétics L'Oréal, Bettencourt Meyers, 70, é a mulher mais rica do planeta e a primeira a possuir uma fortuna de 12 dígitos.

O sucesso de Bettencourt Meyers é resultado das prósperas indústrias de beleza e moda da França, que também levaram Arnault, da LVMH, os irmãos Wertheimer, da Chanel e a família Hermès ao reino dos ultrarricos. Sua fortuna aumentou 40% este ano, à medida que as ações da L'Oréal atingiram uma alta recorde.

Steve Cohen

O fundador da gestora de investimentos Point72 Asset Management está totalmente envolvido nas dinastias de Nova York —antigas e novas. Cohen, 67, é dono do New York Mets (time de beisebol) e está tentando revitalizar a franquia após anos de desempenho fraco.

Ele também está se associando à Hard Rock International na tentativa de obter uma das limitadas novas licenças de cassino do estado, dando aos desanimados fãs dos Mets a chance de apostar suas tristezas. Sua riqueza aumentou para US$ 13,9 bilhões em 2023.

Mark Cuban

Cuban, 65 anos, tem o dom de sair na hora certa, vendendo seu site de rádio por streaming Broadcast.com pouco antes da explosão da bolha das empresas ponto-com.

Ele comprou o Dallas Mavericks em 2000 por US$ 285 milhões, viu o time conquistar um título da NBA e vendeu a maioria de sua participação no time para Adelson por US$ 3,5 bilhões. Cuban ainda será acionista minoritário na franquia.

Se isso será mais uma venda bem cronometrada de Cuban, ainda está por ser visto. Sua fortuna aumentou para US$ 6,8 bilhões este ano.

Carl Icahn

Foi um ano difícil para o investidor ativista depois que a Hindenburg Research iniciou uma queda que tirou US$ 18,1 bilhões de sua fortuna, com direito a uma perda de mais de US$ 10 bilhões em apenas um dia. Ainda assim, o octogenário Icahn tem muita luta pela frente.

Ele pretende lançar uma nova batalha judicial para assumir o controle do conselho da Illumina, que atua no ramo da genética, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Recentemente, Icahn criticou uma negociação feita pela empresa de sequenciamento de DNA.

Rupert Murdoch

O fundador do grupo de mídia News Corp, de 92 anos, se aposentou oficialmente, cedendo o controle ao seu filho, Lachlan. Será um ano difícil para o herdeiro, já que candidatos como Joe Biden e Donald Trump disputam novamente a presidência.

A Fox News, uma das empresas do grupo, já chegou a um acordo com a Dominion Voting Systems no valor de US$ 787,5 milhões, depois que a empresa acusou a emissora de transmitir informações falsas de que a eleição de 2020 foi manipulada contra Trump.

A emissora de televisão ainda enfrenta outro processo movido pela Smartmatic em um caso semelhante. A controvérsia não afetou a fortuna de Rupert Murdoch, que subiu para US$ 8,9 bilhões em 2023.

Masayoshi Son

O investidor japonês fez uma grande aposta na WeWork, que oficialmente desmoronou e pediu recuperação judicial em 2023, e as pessoas estão questionando seu julgamento depois que ele continuou a investir dinheiro no negócio de trabalho remoto de Adam Neumann, mesmo quando estava claro que estava enfrentando dificuldades.

O fundador da SoftBank Group, de 66 anos, provavelmente terá mais obstáculos pela frente à medida que os negócios diminuírem. Mas ele já se recuperou de situações piores antes, reerguendo-se depois de perder dezenas de bilhões de dólares no colapso das empresas ponto-com. A fortuna de Son caiu para US$ 11,4 bilhões este ano.

Donald Trump

O ex-presidente e atual candidato a presidente dos Estados Unidos pode ter perdido a eleição de 2020, mas sua carteira só cresceu. Sua fortuna aumentou em US$ 500 milhões desde 2021, dando-lhe um patrimônio líquido total de US$ 3,1 bilhões, de acordo com o ranking da Bloomberg.

Ainda assim, 2024 será uma batalha para Trump, de 77 anos, enquanto ele se defende em processos relacionados à difamação da autora E. Jean Carroll por suposta fraude, bem como suas tentativas de reverter a eleição de 2020 —tudo isso enquanto concorre à presidência.

Changpeng "CZ" Zhao

De muitas maneiras, foi um ano difícil para o fundador de 46 anos da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Em novembro, CZ e a Binance se declararam culpados de lavagem de dinheiro e violações de sanções dos EUA.

Ele concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar pessoalmente uma multa de US$ 50 milhões, além dos US$ 4,3 bilhões que a Binance terá que pagar. Ainda assim, a recuperação das criptomoedas impulsionou a fortuna de CZ em quase US$ 25 bilhões este ano, mesmo que ele possa estar indo para a prisão em 2024.