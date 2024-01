Carrefour diz que não venderá mais Pepsi e batata frita Lay's na França por alta de preços

Paris | Reuters

O Carrefour informou aos clientes na França que não venderá mais os produtos da PepsiCo, como o refrigerante Pepsi e as batatas fritas Lay's, porque eles estão muito caros. A decisão é mais um episódio no cabo de guerra entre varejistas e as gigantes globais de alimentos.

A partir desta quinta-feira (4), as prateleiras com produtos da PepsiCo nas lojas do Carrefour na França serão acompanhadas por uma nota dizendo: "não estamos mais vendendo essa marca devido a aumentos de preços inaceitáveis", disse um porta-voz do varejista francês. A PepsiCo não respondeu a um pedido de comentário.

Pepsi e batatas fritas Lay's não serão mais vendidos pelo Carrefour na França - Mario Anzuoni/Reuters

A empresa norte-americana disse, em outubro de 2023, que planejava aumentos "modestos" de preços em 2024, uma vez que a demanda se manteve apesar de reajustes anteriores, levando-a a aumentar previsão de lucro para 2023 pela terceira vez consecutiva.

No ano passado, varejistas em vários países, inclusive na Alemanha e na Bélgica, anunciaram que interromperam encomendas de produtos devido aos aumentos de preços, uma tática nas negociações de preços que se tornaram mais tensas.

Não está claro se os produtos da PepsiCo que já estão nas prateleiras do Carrefour serão retirados, disse o porta-voz, acrescentando que a companhia não pode impedir que os clientes comprem os que já estão em exposição.

As placas serão colocadas apenas nas lojas do Carrefour na França, disse o porta-voz, confirmando relatos da mídia local.

O Carrefour tem sido um dos varejistas mais ativos a desafiar as grandes empresas de produtos de consumo e alimentos em relação aos preços.

No ano passado, a rede global deu início a uma campanha de alerta aos consumidores sobre o "encolhimento" de produtos, colocando avisos naqueles cujas embalagens diminuíram de tamanho, mas que seguiram custando mais. O porta-voz não pôde confirmar imediatamente nesta quinta-feira se esse ainda era o caso.

Preocupação com inflação

Em esforços para reduzir a inflação, o governo francês pediu aos varejistas e fornecedores que encerrem negociações anuais de preços em janeiro, dois meses antes do habitual.

Uma leitura preliminar da agência de estatísticas INSEE, nesta quinta-feira, mostrou que os preços ao consumidor na França aumentaram 4,1% em relação ao ano anterior em dezembro, com a inflação anual de alimentos desacelerando de 7,7% para 7,1%, em relação ao mês anterior.

O ministro das finanças da França já havia ameaçado recuperar o que ele descreveu como lucros "indevidos" das empresas de alimentos com impostos especiais se elas não repassassem seus próprios custos mais baixos para os consumidores que já estão lidando com altas contas de energia.