Mubadala Capital planeja investir US$ 13,5 bilhões em biocombustíveis no Brasil

Financial Times

O Mubadala Capital de Abu Dhabi pretende investir cerca de US$ 13,5 bilhões (cerca de R$ 68,3 bi) em um grande projeto de biocombustíveis no Brasil ao longo da próxima década, como parte de planos mais amplos para o país que incluem a criação de uma nova bolsa de valores.

O braço de gestão de ativos do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos está aumentando suas apostas na maior economia da América Latina, onde seus investimentos vão desde linhas de metrô e universidades médicas até uma participação majoritária no proprietário local da marca Burger King — ao lado do genro de Donald Trump, Jared Kushner.

Vista da Refinaria de Mataripe, operada por empresa do fundo Mubadala - André Valentim-23.jul.19/Agência Petrobras

Em entrevista ao Financial Times, o chefe da Mubadala Capital no Brasil revelou pela primeira vez o orçamento completo de seu projeto principal para produzir diesel renovável e querosene de aviação "sustentável", principalmente usando material vegetal não alimentar.

O desenvolvimento em larga escala de sua empresa de energia, Acelen, compreenderá cinco "módulos" de US$ 2,7 bilhões, sendo que o primeiro deve começar a produção até o final de 2026. Cada um consistirá em uma nova biorrefinaria com capacidade para processar 20 mil barris de combustível por dia, infraestrutura associada e áreas plantadas para cultivar a matéria-prima.

"É tudo sobre matéria-prima [que] na realidade é agricultura. E o Brasil é provavelmente o país mais bem posicionado do planeta quando se trata de proficiência agrícola por causa do clima e do solo fértil", disse Oscar Fahlgren. "O Brasil é para a agricultura o que Abu Dhabi é para o petróleo."

A iniciativa também envolverá a conversão de uma refinaria de petróleo existente no estado nordestino brasileiro da Bahia, adquirida da Petrobras em 2021.

Um montante total de US$ 13,5 bilhões será financiado por meio de uma combinação de capital próprio e dívida ao longo de um período de cinco a 10 anos, disse Fahlgren.

"É um projeto de capital muito importante", acrescentou. "Vejo uma tremenda oportunidade de investir no espaço de transição para a energia verde no Brasil."

O grupo havia anunciado anteriormente apenas o custo estimado para o módulo inicial do desenvolvimento. A aposta em bioenergia da Mubadala Capital se baseará em seus US$ 6 bilhões de investimentos no país, que representam cerca de um quarto do portfólio global do grupo.

Dois terços de seu capital no Brasil vêm de investidores externos, com o restante proveniente da organização-mãe Mubadala. Seu foco está em negócios em situações de complexidade ou dificuldade.

O fundo soberano homônimo entrou pela primeira vez no país sul-americano em 2012 com um investimento de US$ 2 bilhões apoiando o ex-magnata Eike Batista, que já foi uma das pessoas mais ricas do mundo antes da derrocada de seu império de energia e commodities no ano seguinte.

Na sequência, a Mubadala acabou sendo o principal credor do grupo de controle de Batista, EBX, e assumiu a propriedade de vários de seus ativos, incluindo participações em portos e minas.

Hoje, seu portfólio inclui uma empresa que organiza o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. Fahlgren descreveu a abordagem da Mubadala no país como "contrária", tendo permanecido durante crises econômicas e políticas na última década.

A Mubadala Capital investiu totalmente seu segundo fundo focado no Brasil, que encerrou com US$ 710 milhões de compromissos no ano passado, acrescentou. A Americas Trading Group, uma plataforma de negociação de ativos financeiros adquirida em 2023, espera abrir uma bolsa de valores no Brasil no próximo ano para rivalizar com a B3 em São Paulo.

"O Brasil é um país muito grande. Tem apenas uma bolsa de valores. E acho que essa é uma infraestrutura insuficiente para os players que atuam nesse segmento", disse Fahlgren. "Provavelmente será um lançamento em etapas —talvez começar com ações e depois expandir. Nenhuma classe de ativos está fora da mesa."

Outro foco é a Zamp, que franqueia restaurantes Burger King no Brasil. A Mubadala Capital aumentou constantemente sua participação para 58% e recentemente elegeu a maioria dos assentos no conselho, que agora também inclui um executivo do sócio acionista Affinity Partners, a empresa de private equity dirigida por Jared Kushner. O investimento da Affinity foi relatado pela primeira vez pelo New York Times.

Fahlgren disse estar "muito feliz" com a parceria com a Affinity. "Aconteceu e não temos outros investimentos específicos planejados, mas não descartaria", acrescentou.

A Mubadala Capital também está envolvida em conversas para uma nova liga de futebol proposta no Brasil, cujo objetivo é empacotar e vender os direitos comerciais.

"Estamos muito otimistas sobre o clima de investimento no Brasil agora e as oportunidades que vemos", disse Fahlgren. "Temos vários ativos que são relativamente maduros hoje e poderiam ser potenciais candidatos à saída em um futuro não muito distante", acrescentou.