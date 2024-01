Conheça as 25 companhias aéreas mais seguras do mundo para este ano de 2024, segundo o AirlineRatings

Aeroin

O AirlineRatings, um site de avaliação de segurança de companhias aéreas e classificação de produtos, divulgou seu ranking das 25 companhias aéreas mais seguras do mundo para 2024, para nortear as escolhas de passageiros em suas viagens ao longo deste ano.

A publicação avalia a segurança e o produto de bordo de 385 companhias aéreas usando seu próprio sistema de classificação de sete estrelas.

Ao fazer a sua avaliação, o site considera uma gama abrangente de fatores, incluindo acidentes ao longo de cinco anos, incidentes graves ao longo de dois anos, auditorias dos órgãos dirigentes da aviação e associações líderes, auditorias governamentais, idade da frota e treinamento da tripulação aérea.

Air New Zealand tirou o primeiro lugar da Qantas por 1,50 ponto de diferença em ranking das empresas aéreas mais seguras do mundo - AVID GRAY/AFP

Por outro lado, a avaliação deixa de fora ocorrências sobre as quais as companhias aéreas não têm controle, como colisões com pássaros, lesões causadas por turbulência, desvios climáticos e quedas de raios.

Nos últimos anos, o site publicou uma lista das 20 principais companhias aéreas, e neste ano, ampliou a lista para 25 das maiores e mais conhecidas operadoras.

De acordo com Geoffrey Thomas, editor-chefe do AirlineRatings, essas companhias aéreas são destaques no setor e estão na vanguarda em segurança, inovação e lançamento de novas aeronaves.

Sobre a complexa questão dos incidentes, Thomas disse que todas as companhias aéreas têm incidentes todos os dias, e muitos são problemas de fabricação de aeronaves ou motores, e não problemas operacionais das companhias aéreas. "É a forma como a tripulação de voo lida com estes incidentes graves que distingue uma companhia aérea boa de uma insegura", disse Thomas.

"Nossas 25 companhias aéreas mais seguras em 2024 estão sempre na vanguarda da inovação em segurança, excelência operacional e lançamento de novas aeronaves mais avançadas, como o Airbus A350 e os Boeings 787 e 777-9", ressaltou o editor-chefe.

Ele afirmou que a liderança teve uma disputa extremamente acirrada entre a Air New Zealand e a Qantas, com apenas 1,50 ponto entre as duas companhias aéreas, com apenas a idade da frota tirando a Qantas do primeiro lugar.

O Grupo Qantas se destacou porque embarcou na maior renovação de frota da sua história, com enormes encomendas de Airbus A220, A320, A321 e A350 e Boeing 787, a serem entregues nos próximos três anos.

Confira a seguir a lista completa das 25 grandes empresas aéreas mais seguras do mundo em 2024: