Iberia cancela quase 400 voos na Espanha por greve de funcionários que começa na sexta

Madri | AFP

A companhia aérea Iberia cancelou quase 400 voos na Espanha para os próximos dias devido a uma greve prevista de funcionários às vésperas do Dia de Reis, comemorado neste sábado (6) e que encerra as festas de Natal no país.

A greve convocada pelos dois principais sindicatos do país, UGT e CCOO, começará na sexta-feira (5) e terminará na segunda-feira (8).

A expectativa é que a paralisação afete todos os serviços em terra da Iberia, especialmente quem é responsável por manipular as bagagens.

Iberia cancela quase 400 voos na Espanha em virtude de greve prevista de funcionários, que deve começar nesta sexta-feira (4) - Isabel Infantes - 27.ago.2022 / Reuters

Essa greve obrigou a "cancelar mais de 400 voos", informou a Iberia em comunicado de imprensa emitido após uma última reunião com os sindicatos na noite de quarta-feira (3), que terminou sem acordo.

Esses cancelamentos de voos, que afetam a Iberia e suas subsidiárias Iberia Express e Air Nostrum, devem atingir mais de 45 mil passageiros, de acordo com a companhia.

Segundo a Iberia, que pertence ao grupo IAG, também proprietário da British Airways, essa greve de quatro dias também afetará cerca de 90 companhias aéreas para as quais presta serviços aeroportuários.

É uma greve "irresponsável e sem sentido", afirmou a Iberia.

A greve começará na véspera do Dia de Reis, que é uma data muito importante na Espanha. As crianças recebem presentes e são organizados desfiles para celebrar a chegada dos Reis Magos, geralmente na noite anterior, em todas as cidades do país.

Muitos espanhóis pegam o avião nesses dias para se reunir com suas famílias e depois voltam para casa.

Os trabalhadores dos serviços em terra da Iberia justificam sua ação devido à preocupação com a recente perda de vários contratos de "handling" —o conjunto de tarefas que permitem mover a bagagem entre o terminal e o avião— nos principais aeroportos do país, gerenciados pelo operador aeroportuário estatal Aena.

A Aena contratou novos prestadores de serviços que se comprometeram a assumir a gestão dos funcionários que trabalham em terra da Iberia, mas os sindicatos temem que suas condições de trabalho se deteriorem.

"Estamos passando por um momento especialmente difícil", justificaram a UGT e a CCOO, que criticam a Iberia por não defender suficientemente seus trabalhadores.

O argumento é rejeitado pela Iberia. "Todos os empregos, bem como as condições salariais e benefícios sociais, estão garantidos para a vida toda", afirmou a empresa.